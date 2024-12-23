Студенты иностранных университетов получат возможность свободно выезжать из Украины

В Украине готовят законопроект, который позволит студентам иностранных вузов в возрасте от 18 до 24 лет свободно выезжать за границу.

Фото: huffingtonpost.com

Народные депутаты работают над законопроектом, который позволит студентам иностранных вузов свободно выезжать за пределы Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, пишет Укринформ.

«Мы готовим законопроект, который предоставит возможность молодым людям, которые учатся за рубежом, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины», - сказал он.

Согласно его словам, инициатива будет касаться лиц в возрасте от 18 до 24 лет, которые являются студентами иностранных университетов дневной формы обучения.

«Мы должны дать этой категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. Это нужно также для сохранения связей молодежи с родиной и родными, проживающими в Украине», - добавил Горбенко.

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