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У ПФ пояснили, хто може розраховувати на подвійний стаж для оформлення пенсії

21:15, 24 грудня 2024
Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки.
У ПФ пояснили, хто може розраховувати на подвійний стаж для оформлення пенсії
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, хто з українців може розраховувати на подвійний стаж для оформлення пенсії.

Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки. Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах.

Зазначена норма стосується:

– роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

– підземних робіт — на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

– роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

– окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

– медперсоналу, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

– роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

– робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Для реалізації права вийти на пенсію раніше, людина має надати Пенсійному фонду України документальні підтвердження такої діяльності: трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися, тощо.

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