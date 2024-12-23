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Назвали 5 лідерів серед судів за використанням відеоконференцзв’язку

13:35, 23 грудня 2024
Перше місце у п'ятірці посідає Господарський суд міста Києва.
Назвали 5 лідерів серед судів за використанням відеоконференцзв’язку
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» зазначають, що використання підсистеми ЄСІКС «Відеоконференцзв’язок» («ВКЗ») стрімко зростає.

Виділено 5 судів за кількістю проведених судових засідань у онлайн-режимі у 2024 році:

1. Господарський суд міста Києва - 23 198

2. Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області - 18 426

3. Вінницький міський суд Вінницької області — 17 591

4. Херсонський міський суд Херсонської області — 13 468

5. Господарський суд Одеської області — 13 176

Зазначається, що використання модулю «ВКЗ» має чимало переваг: економія ресурсів, скорочення часу, доступність суду незалежно від фізичних обмежень, географічної віддаленості чи поганих погодних умов, зниження ризику для здоров'я,запис та документування для подальшого аналізу, перегляду або використання.

Статистичні дані щодо використання судами ВКЗ свідчать про постійне зростання кількості дистанційних засідань:

  • 2020: 103 255;
  • 2021: 250 242;
  • 2022: 437 147;
  • 2023: 904 789;

«Таким чином, із 2020 до 2024 року у відсотковому значенні використання відеоконференцзв`язку з 2020 по 2024 рік збільшилося на 1003.3%», - розповіли у ДП «Інформаційні судові системи».

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