Практика судов
  1. Суд инфо

Назвали 5 лидеров среди судов по использованию видеоконференцсвязи

13:35, 23 декабря 2024
Первое место в пятерке занимает Хозяйственный суд города Киева.
Назвали 5 лидеров среди судов по использованию видеоконференцсвязи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном предприятии "Информационные судебные системы" отмечают, что использование подсистемы ЕСИКС "Видеоконференцсвязь" стремительно растет.

Выделено 5 судов по количеству проведенных судебных заседаний в онлайн-режиме в 2024 году:

1. Хозяйственный суд города Киева – 23 198

2. Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области – 18 426

3. Винницкий городской суд Винницкой области - 17 591

4. Херсонский городской суд Херсонской области - 13 468

5. Хозяйственный суд Одесской области - 13 176

Отмечается, что использование модуля "Видеоконференцсвязь"  имеет немало преимуществ: экономия ресурсов, сокращение времени, доступность суда независимо от физических ограничений, географической удаленности или плохих погодных условий, снижение риска для здоровья, запись и документирование для дальнейшего анализа, пересмотра или использования.

Статистические данные по использованию судами "Видеоконференцсвязи" свидетельствуют о постоянном росте количества дистанционных заседаний:

  • 2020: 103255;
  • 2021 год: 250 242;
  • 2022 год: 437 147;
  • 2023: 904789;

"Таким образом, с 2020 по 2024 год в процентном значении использование видеоконференцсвязи с 2020 по 2024 год увеличилось на 1003.3%", - рассказали в ГП "Информационные судебные системы".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о переименовании 103 местных общих судов

«Ленинских» райсудов больше не будет – в парламент внесли законопроект о переименовании более ста судов в Украине.

ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было

В Комиссии сообщили, что добровольное командирование судей, уже командированных в другие суды, пока невозможно.

МВФ требует от Украины упростить работу НАБУ и САП, отменив закрытие уголовных дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

Депутаты предлагают законопроект для предотвращения кадрового коллапса в судебной системе

Как констатируют народные депутаты, проблема по заполнению вакантных должностей судей в ближайшее время не решится, поэтому необходимо урегулировать вопрос командировки судей в порядке временного перевода.

Государство обязано обеспечивать на получение пенсионных выплат, независимо от места жительства – Верховный Суд

Социальная защита граждан Украины не зависит от их места жительства, что гарантируется принципами равенства и запрета дискриминации: Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області