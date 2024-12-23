Назвали 5 лидеров среди судов по использованию видеоконференцсвязи

Первое место в пятерке занимает Хозяйственный суд города Киева.

В Государственном предприятии "Информационные судебные системы" отмечают, что использование подсистемы ЕСИКС "Видеоконференцсвязь" стремительно растет.

Выделено 5 судов по количеству проведенных судебных заседаний в онлайн-режиме в 2024 году:

1. Хозяйственный суд города Киева – 23 198

2. Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области – 18 426

3. Винницкий городской суд Винницкой области - 17 591

4. Херсонский городской суд Херсонской области - 13 468

5. Хозяйственный суд Одесской области - 13 176

Отмечается, что использование модуля "Видеоконференцсвязь" имеет немало преимуществ: экономия ресурсов, сокращение времени, доступность суда независимо от физических ограничений, географической удаленности или плохих погодных условий, снижение риска для здоровья, запись и документирование для дальнейшего анализа, пересмотра или использования.

Статистические данные по использованию судами "Видеоконференцсвязи" свидетельствуют о постоянном росте количества дистанционных заседаний:

2020: 103255;

2021 год: 250 242;

2022 год: 437 147;

2023: 904789;

"Таким образом, с 2020 по 2024 год в процентном значении использование видеоконференцсвязи с 2020 по 2024 год увеличилось на 1003.3%", - рассказали в ГП "Информационные судебные системы".

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