Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Признание недействительным решения общего собрания участников общества как неэффективный способ защиты — обзор практики КХС ВС

14:07, 23 декабря 2024
В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Признание недействительным решения общего собрания участников общества как неэффективный способ защиты — обзор практики КХС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе ВС за ноябрь 2024 года.

В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые заключения по:

  • признание недействительным аукциона и обязанности арбитражного управляющего направлять условия продажи имущества должника уполномоченному лицу учредителей должника;
  • закрытие производства по делу о банкротстве государственного предприятия из п. 12 ч. 1 ст. 90 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

В постановлении по делу о защите прав интеллектуальной собственности есть вывод:

  • необходимости оценки судом рецензии на заключение экспертизы.

В постановлениях по делам по корпоративным спорам и корпоративным правам содержатся выводы о:

  • хозяйственную юрисдикцию спора, возникшего между кооперативом и его ассоциированным членом, о взыскании членских взносов в кооператив;
  • признание недействительным решение общего собрания участников общества как неэффективный способ защиты.

В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:

  • установление земельного сервитута в судебном порядке;
  • неэффективного способа защиты по делам по иску о прекращении права собственности ликвидируемого юридического лица.

Объединенная палата КХС ВС, пересмотрев судебные решения по спору о применении санкций за превышение объема поставок газа, пришла к выводам о:

  • правовой природы ответственности (санкции) в виде заранее согласованного ущерба, предусмотренного в подпункте 2 п. 1 разд. VII Правил поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 30 сентября 2015 г. № 2496 (в редакции, действовавшей с 1 июля 2020 г.), и последствий закрепления в условиях договора о поставке природного газа такого вида санкций, как штраф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

хозяйственный спор судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о переименовании 103 местных общих судов

«Ленинских» райсудов больше не будет – в парламент внесли законопроект о переименовании более ста судов в Украине.

ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было

В Комиссии сообщили, что добровольное командирование судей, уже командированных в другие суды, пока невозможно.

МВФ требует от Украины упростить работу НАБУ и САП, отменив закрытие уголовных дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

Депутаты предлагают законопроект для предотвращения кадрового коллапса в судебной системе

Как констатируют народные депутаты, проблема по заполнению вакантных должностей судей в ближайшее время не решится, поэтому необходимо урегулировать вопрос командировки судей в порядке временного перевода.

Государство обязано обеспечивать на получение пенсионных выплат, независимо от места жительства – Верховный Суд

Социальная защита граждан Украины не зависит от их места жительства, что гарантируется принципами равенства и запрета дискриминации: Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області