Признание недействительным решения общего собрания участников общества как неэффективный способ защиты — обзор практики КХС ВС

В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе ВС за ноябрь 2024 года.

В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые заключения по:

признание недействительным аукциона и обязанности арбитражного управляющего направлять условия продажи имущества должника уполномоченному лицу учредителей должника;

закрытие производства по делу о банкротстве государственного предприятия из п. 12 ч. 1 ст. 90 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

В постановлении по делу о защите прав интеллектуальной собственности есть вывод:

необходимости оценки судом рецензии на заключение экспертизы.

В постановлениях по делам по корпоративным спорам и корпоративным правам содержатся выводы о:

хозяйственную юрисдикцию спора, возникшего между кооперативом и его ассоциированным членом, о взыскании членских взносов в кооператив;

признание недействительным решение общего собрания участников общества как неэффективный способ защиты.

В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:

установление земельного сервитута в судебном порядке;

неэффективного способа защиты по делам по иску о прекращении права собственности ликвидируемого юридического лица.

Объединенная палата КХС ВС, пересмотрев судебные решения по спору о применении санкций за превышение объема поставок газа, пришла к выводам о:

правовой природы ответственности (санкции) в виде заранее согласованного ущерба, предусмотренного в подпункте 2 п. 1 разд. VII Правил поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 30 сентября 2015 г. № 2496 (в редакции, действовавшей с 1 июля 2020 г.), и последствий закрепления в условиях договора о поставке природного газа такого вида санкций, как штраф.