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Польша инициирует снижение квоты на импорт украинской курятины

21:22, 23 декабря 2024
Польская ассоциация производителей птицы хочет уменьшить квоту на импорт украинской курятины на 50 тысяч тонн.
Польша инициирует снижение квоты на импорт украинской курятины
Фото: УНИАН
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Польская ассоциация производителей птицы планирует снизить квоту на импорт украинской курятины с 137 тысяч тонн до 90 тысяч тонн после июня 2025 года. Это решение, которое вызвано беспокойством по поводу стабильности рынка, было озвучено президентом Национального совета птицеводства Польши Дариушем Гощинским, пишет Pulz Biznesu.

«Лимит в 137 000 тонн не является критическим, но он достаточно большой для стабильности. Теперь мы надеемся на возвращение к лимиту в 90 000 тонн, который обеспечивал равновесие на рынке», - отметил он.

По мнению Гощинского, даже если Украина внедрит стандарты благосостояния животных и устойчивого производства, украинские производители все равно будут иметь конкурентные преимущества из-за масштаба бизнеса и более низких производственных затрат. Это может привести к ценовой конкуренции на европейском рынке.

Лоббисты польских производителей также подчеркивают, что более двух третей украинского экспорта птицы в ЕС приходится на агрохолдинг МХП, который имеет конкурентные преимущества благодаря низким затратам на производство.

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Польша

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