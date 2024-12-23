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Польща ініціює зниження квоти на імпорт української курятини

21:22, 23 грудня 2024
Польська асоціація виробників птиці хоче зменшити квоту на імпорт української курятини на 50 тисяч тонн.
Польща ініціює зниження квоти на імпорт української курятини
Фото: УНІАН
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Польська асоціація виробників птиці планує знизити квоту на імпорт української курятини з 137 тисяч тонн до 90 тисяч тонн після червня 2025 року. Це рішення, яке спричинене занепокоєнням з приводу стабільності ринку, було озвучене президентом Національної ради птахівництва Польщі Даріушем Гощинським, пише Pulz Biznesu.

«Ліміт у 137 000 тонн не є критичним, але він досить великий для стабільності. Тепер ми сподіваємось на повернення до ліміту в 90 000 тонн, який забезпечував рівновагу на ринку», — зазначив він.

На думку Гощинського, навіть якщо Україна впровадить стандарти добробуту тварин та сталого виробництва, українські виробники все одно будуть мати конкурентні переваги через масштаб бізнесу та нижчі виробничі витрати. Це може призвести до цінової конкуренції на європейському ринку.

Лобісти польських виробників також підкреслюють, що понад дві третини українського експорту птиці до ЄС припадає на агрохолдинг МХП, який має конкурентні переваги завдяки низьким витратам на виробництво.

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Польща

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