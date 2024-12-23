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Бізнес, майно якого знаходиться в зонах бойових дій, хочуть звільнити від стягнення заборгованості за кредитами

13:31, 23 грудня 2024
Законопроект 12148 пропонує звільнити окремі категорії позичальників від обов'язку виконання грошових зобов'язань за кредитом або позикою на час дії воєнного стану та протягом року після його завершення.
Бізнес, майно якого знаходиться в зонах бойових дій, хочуть звільнити від стягнення заборгованості за кредитами
Джерело фото: rada.gov.ua
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Парламент має намір звільнити від кредитних зобов’язань малий та середній бізнес, майно яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначив ініціатор законопроєкту, народний депутат Павло Павліш, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 12148, який надає можливість призупинення нарахування та стягнення кредитної заборгованості для підприємців, чиє майно знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

За його словами, це дозволить встановити справедливість та забезпечити підтримку малого та середнього бізнесу.

«Судово-юридична газета» писала, за яких умов заборонять примусове стягнення – детально про законопроєкт за посиланням.

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Верховна Рада України бізнес кредит війна банк

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