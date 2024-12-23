Бизнес, имущество которого находится в зонах боевых действий, хотят освободить от взыскания задолженности по кредитам

Законопроект 12148 предлагает освободить отдельные категории заемщиков от обязанности выполнения денежных обязательств по кредиту или ссуде на время действия военного положения и в течение года после его завершения.

Источник фото: rada.gov.ua

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Парламент намерен освободить от кредитных обязательств малый и средний бизнес, имущество которых находится на временно оккупированных территориях.

Как отметил инициатор законопроекта, народный депутат Павел Павлиш, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 12148, предоставляющий возможность приостановки начисления и взыскания кредитной задолженности для предпринимателей, чье имущество находится на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

По его словам, это позволит установить справедливость и поддержку малого и среднего бизнеса.

«Судебно-юридическая газета» писала, при каких условиях запретят принудительное взыскание – подробно о законопроекте по ссылке.

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