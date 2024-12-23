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Бизнес, имущество которого находится в зонах боевых действий, хотят освободить от взыскания задолженности по кредитам

13:31, 23 декабря 2024
Законопроект 12148 предлагает освободить отдельные категории заемщиков от обязанности выполнения денежных обязательств по кредиту или ссуде на время действия военного положения и в течение года после его завершения.
Бизнес, имущество которого находится в зонах боевых действий, хотят освободить от взыскания задолженности по кредитам
Источник фото: rada.gov.ua
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Парламент намерен освободить от кредитных обязательств малый и средний бизнес, имущество которых находится на временно оккупированных территориях.

Как отметил инициатор законопроекта, народный депутат Павел Павлиш, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 12148, предоставляющий возможность приостановки начисления и взыскания кредитной задолженности для предпринимателей, чье имущество находится на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

По его словам, это позволит установить справедливость и поддержку малого и среднего бизнеса.

«Судебно-юридическая газета» писала, при каких условиях запретят принудительное взыскание – подробно о законопроекте по ссылке.

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Верховная Рада Украины бизнес кредит война банк

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