Бизнес, имущество которого находится в зонах боевых действий, хотят освободить от взыскания задолженности по кредитам

Парламент намерен освободить от кредитных обязательств малый и средний бизнес, имущество которых находится на временно оккупированных территориях.
Как отметил инициатор законопроекта, народный депутат Павел Павлиш, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 12148, предоставляющий возможность приостановки начисления и взыскания кредитной задолженности для предпринимателей, чье имущество находится на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.
По его словам, это позволит установить справедливость и поддержку малого и среднего бизнеса.
«Судебно-юридическая газета» писала, при каких условиях запретят принудительное взыскание – подробно о законопроекте по ссылке.
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