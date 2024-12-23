МВФ требует от Украины упростить работу НАБУ и САП, отменив закрытие уголовных дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

Украина получила в бюджет седьмой транш от МВФ в размере около 1,1 млрд долларов США в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). 20 декабря исполнительный совет Фонда одобрил шестой пересмотр программы EFF.

Следующие меры, которые Украина должна будет принять, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике.

Как следует из опубликованного документа, МВФ требует, чтобы украинские власти ускорили создание нового Высшего суда по публичным спорам и внесли изменения в Уголовный процессуальный кодекс. «Основные ближайшие задачи включают усиление Уголовного процессуального кодекса для помощи антикоррупционным институтам, принятие закона о создании Высшего суда по публичным спорам», - отмечает МВФ.

Напомним, как ранее отмечали НАБУ и САП, в УПК нужно отменить возможности закрытия уголовных дел из-за истечения срока расследования. Также прокурорам вместо следственных судей предлагается дать право продлевать сроки следствия.

Такие изменения значительно упростят работу правоохранителям, если они не смогли собрать доказательства вины в установленные сроки. Значит ли это, что фактически следствие сможет продолжаться вечно, в МВФ не уточнили. Впрочем, предыдущие законодательные предложения свидетельствуют, что такую ​​отмену сроков предлагается ввести не только по коррупционным делам, но и делам, касающимся бизнеса.

Высший суд по публичным спорам

Как отмечается в Меморандуме, отбор судей Высшего суда по публичным спорам должен производиться с решающим голосом независимых экспертов. При этом структурный ориентир для выполнения, а именно принятие закона о создании суда, остается тем же – конец декабря 2024 года (хотя парламент уже в этом году, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», скорее всего, не соберется). Впрочем, декабрь еще не закончился, поэтому вопрос оценки выполнения этого «маяка» будет перенесен на начало весны 2025 года.

«После роспуска Окружного административного суда Киева в декабре 2022 года мы примем закон о создании Высшего суда по публичным спорам (с первой и апелляционной палатами), который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) прошедшими судьями. соответствующую проверку на профессиональную компетентность и добродетель с решающим голосованием независимых экспертов с международным опытом по модели Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ).

В частности, в компетенцию нового суда попадут дела, относящиеся к компетенции ликвидированного Окружного административного суда Киева об обжаловании актов государственных органов, имеющих общегосударственные полномочия, а также административные дела о порядке работы отборочных конкурсных комиссий и комиссий по аудиту, включающих участие независимых экспертов (таких, как НАПК, НАБУ и САП).

Важно, что модель ГРМЕ будет использоваться для оценки добродетели кандидатов в Высший суд по публичным спорам.

Быстрое введение в действие нового закона о Высшем суде по публичным спорам путем назначения минимального количества судей в сроки, предусмотренные законом, позволит обеспечить независимое рассмотрение административных дел против национальных государственных органов и будет способствовать верховенству права» - отмечено в Меморандуме.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря провалила все три законопроекта, предусматривающих создание в Украине нового специализированного суда.

Первый проект 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам подавал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Впоследствии второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1 внес Кабмин в лице вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной.

Затем глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов внес еще один законопроект 12206-2.

Но все три законопроекта не предусматривали применение модели ГРМЕ, как того требует МВФ.

В свою очередь общественные активисты, как писала «Судебно-юридическая газета», накануне проваленного голосования внезапно потребовали прибавить в полномочия нового суда дела о выборах Президента и парламента.

Впервые публично упоминание о необходимости создания в Украине суда по образцу Высшего административного суда появилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Координационную платформу доноров.

Изменения в УПК, прослушка, экспертиза для НАБУ

Как отмечает украинская сторона в Меморандуме, «мы по-прежнему привержены усилению эффективности антикоррупционных институций».

Также украинская сторона обещает (как следует из текста), что для усиления эффективных процедур расследования коррупции будут внесены дальнейшие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности:

чтобы Генеральный прокурор мог делегировать САП полномочия по управлению запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи в связи с расследованиями коррупции,

отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с пропуском сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении;

в целях соответствующего баланса между целями быстрого и всестороннего расследования уголовных правонарушений и защиты прав сторон в уголовном производстве, по истечении сроков и ходатайства обвиняемого или потерпевших сторон, предоставить следственному судье возможность своевременно обязать прокуроров принять решение о досудебном расследовании (либо прекратить производство, либо завершить досудебное расследование), либо отклонить ходатайство.

обеспечить полную правовую определенность в части правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после подачи уведомления о подозрении.

Также в Меморандуме говорится о завершении внешнего аудита эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом. Завершение и публикация отчета планируется к концу февраля 2025 года. Обещано, что аудиторский отчет будет содержать четкие, аргументированные и основанные на доказательствах выводы, а также приоритетные рекомендации по эффективности НАБУ и его операционной и институциональной независимости.

Соответственно, также планируется провести внешний независимый аудит САП и опубликовать аудиторский отчет в соответствии с двухлетним периодом, предусмотренным в поправках к закону о САП от декабря 2023 года.

Кроме того, согласно «более широким планам реформирования судебно-экспертной системы для уголовно-исполнительной деятельности», планируется обеспечить, чтобы НАБУ до конца июля 2025 года получило доступ к независимым и компетентным судебно-медицинским экспертам.

Еще один «маяк» – это предоставление НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций (прослушивание телефонных разговоров), а именно обеспечение НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями, чтобы самостоятельно перехватывать связь стационарных и мобильных устройств.

В Меморандуме также говорится, что Украина до конца января 2025 года примет закон об усилении корпоративной уголовной ответственности, чтобы поддержать усилия страны по присоединению к Конвенции ОЭСР против взяточничества. «Закон будет применяться к частным и государственным юридическим лицам как резидентам, так и нерезидентам Украины и будет охватывать, среди прочего, национальные коррупционные преступления и соответствовать международным стандартам» - отмечено в документе.

Кроме того, Украина должна повысить эффективность режима окончательной бенефициарной собственности для выявления конфликта интересов. Отмечается, что до конца декабря 2024 Минюст усилит оперативную базу для получения достоверной и актуальной информации о конечных бенефициарных владельцах.

Автор: Наталя Мамченко

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