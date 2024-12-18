В НАБУ и САП призывают отменить возможность закрытия уголовных дел из-за того, что следствие не смогло собрать доказательства вины в установленные сроки, и дать прокурорам право продлевать сроки следствия

Продление сроков следствия прокурором вместо следственного судьи и исключение безусловного закрытия уголовных дел из-за истечения срока расследования – в НАБУ и САП призвали изменить УПК.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины 18 декабря призвали безотлагательно принять законопроект, который отменил бы возможность закрытия уголовных дел из-за истечения срока расследования, а также дал бы прокурорам право вместо следственного судьи решать вопрос продления сроков расследования.

Таким образом, если следствие не успело в срок собрать необходимые доказательства для доказательства вины лица, например, по причине их отсутствия, то дело закрываться не будет.

«САП подчеркивает важность ликвидации так называемых правок Лозового с целью возвращения механизма продления сроков следствия прокурором вместо следственного судьи и исключения безусловного закрытия уголовных производств из-за совпадения срока расследования. Речь идет о внесении изменений в ч. 3 ст. 294 и п.10 ч.1 ст. 284 УПК.

В частности, ввиду того, что ответственность за качество доказательной базы в уголовном производстве лежит на стороне обвинения, продление срока следствия в пределах максимума (12 месяцев), необходимого для сбора этой базы, должно быть также ответственностью стороны обвинения.

Новые правила, которые будут действовать после отмены упомянутых правок, должны применяться ко всем уголовным производствам, расследуемым или рассматриваемым судом, кроме уже закрытых. Закон не должен разрешать применять отмененные процедурные нормы к продолжающимся делам» - отметили в САП.

Кроме того, в САП обратили внимание на необходимость наделить заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры правом направлять запросы о выдаче подозреваемых/обвиняемых в уголовных производствах, досудебное расследование которых осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины.

«Ликвидация правок Лозового позволит вернуть прокурору полномочия продлевать сроки досудебного расследования без необходимости обращения к следственному судье. Это исключит возможность автоматического закрытия производств из-за формального окончания срока расследования, которое в настоящее время зависит от процедурных ограничений.

НАБУ и САП поддерживают инициативу внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части, что срок расследования в пределах максимально допустимых 12 месяцев, необходимых для сбора доказательств, должен определяться решением прокурора. Ведь именно он ответственен за полноту и качество собранной доказательной базы. Важно распространение новых правил, которые будут действовать после отмены «правок Лозового», на все уголовные производства, находящиеся в стадии расследования или судебного разбирательства, за исключением уже закрытых дел» - отметили в НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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