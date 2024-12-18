Вернуть оплату больничных можно по основному месту работы и по совместительству — Рада приняла закон

Парламент принял закон об общеобязательном государственном социальном страховании.

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Верховная Рада 18 декабря в целом приняла законопроект об общеобязательном государственном социальном страховании 10017. Об этом сообщила народная депутат Ирина Геращенко.

Законопроект во втором чтении поддержали 264 народных депутата.

Основные изменения:

⁃ Религиозные организации освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

⁃ Отменяется личное страхование для должностных лиц природно-заповедного фонда и заменяется на общеобязательное социальное страхование.

⁃ Предоставляется право на пособие по временной нетрудоспособности и беременности не только по основному месту работы, но и по совместительству.

⁃ Создается возможность получения страховых выплат в бумажной или электронной форме в условиях форс-мажора.

⁃ Определяется порядок предоставления социальных услуг в соответствии с оценкой потребностей потерпевшего.

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