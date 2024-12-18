Повернути оплату лікарняних можна за основним місцем роботи та за сумісництвом — Рада ухвалила закон

Парламент ухвалив закон щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Верховна Рада 18 грудня в цілому ухвалила законопроект щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування 10017. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Законопроект у другому читанні підтримали 264 народних депутати.

Основні зміни:

⁃ Релігійній організації звільнюються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

⁃ Скасовується особисте страхування для посадових осіб природно-заповідного фонду, та замінюється на загальнообов’язкове соціальне страхування.

⁃ Надається право на допомогу по тимчасовій непрацездатності та вагітності не тільки за основним місцем роботи, але й за сумісництвом.

⁃ Створюється можливість отримання страхових виплат у паперовій чи електронній формі в умовах форс-мажору.

⁃ Визначається порядок надання соціальних послуг відповідно до оцінки потреб потерпілого.

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