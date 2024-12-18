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Засудженим дозволять виїжджати за межі виправних колоній – Рада схвалила законопроект

13:19, 18 грудня 2024
Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає надання дозволу на короткочасний виїзд з урахуванням останньої наявної оцінки поведінки засудженого.
Засудженим дозволять виїжджати за межі виправних колоній – Рада схвалила законопроект
Фото: ngoauu.org
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Верховна Рада 18 грудня прийняла за основу урядовий проект закону 12127, яким пропонується в певних випадках дозволити засудженим виїжджати за межі виправних колоній. 

Йдеться про законопроект про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(II)/2023 №12127.

Законопроектом, з метою приведення окремих приписів частини першої статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(II)/2023, запропоновано внести зміни до статті 111 зазначеного Кодексу, згідно з якими:

- у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб). Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб);

- передбачається надання дозволу на короткочасний виїзд з урахуванням останньої наявної оцінки поведінки засудженого та за результатами останньої наявної оцінки ризиків вчинення ним повторного кримінального правопорушення та ін.

Нагадаємо, що уряд пропонує дозволити короткочасні виїзди засуджених з місць позбавлення свободи.  Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачуватимуть засуджені, їх родичі або інші особи.

Як писала «Судово-юридична газета», Конституційний Суд України у Рішенні №11-р(ІІ)/2023 від 20 грудня 2023 року визнав неконституційними окремі приписи частини першої статті 111 КВК в тім, що вони унеможливлюють застосування до засуджених до довічного позбавлення волі осіб короткочасних виїздів за межі колонії на території України у зв'язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого.

Також КСУ зобов'язав Верховну Раду протягом 3 місяців привести нормативне регулювання, установлене окремими приписами ч. 1 статті 111 КВК у відповідність до Конституції та цього Рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект

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