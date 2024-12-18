У затриманого голови Комісії з регулювання азартних ігор Івана Рудого виявили кокаїн у великих розмірах — ДБР

Як повідомили у ДБР, під час обшуків у керівника КРАІЛ Івана Рудого виявлено та вилучено наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах.

Фото: ДБР

Як відомо, 18 грудня правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

Державне бюро розслідувань повідомило, що керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затримали за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України).

Зазначається, що зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

«Під час досудового розслідування ДБР було встановлено, що очолювана ним установа видала та за вказівками якого навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.

Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян», - заявили у Бюро.

Так під час розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Бюро додало, що спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

У ДБР нагадали, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

«Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах», - додали у Бюро.

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