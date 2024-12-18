Верховна Рада прийняла закон про державне регулювання сфери захисту рослин — що він передбачає

Законом передбачено створення державних реєстрів у сфері захисту рослин для прозорого управління сферою захисту рослин.

Верховна Рада підтримала в цілому проект Закону № 8340 "Про державне регулювання сфери захисту рослин", спрямований на запровадження європейської моделі регулювання у сфері захисту рослин, що включає простежуваність, контроль і цифровізацію процедур.

«Закон є ключовим для гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та імплементує 18 актів права ЄС в частині упорядкування обігу засобів захисту рослин та створення прозорої системи контролю», – пояснив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

За його словами, передбачено об’єднання трьох чинних актів в один узгоджений закон, який охоплює питання захисту та карантину рослин, а також обігу пестицидів та агрохімікатів.

«Цей закон допоможе забезпечити високий рівень якості засобів захисту рослин, дотримання ефективності сільськогосподарської діяльності та спрощення експорту української агропродукції на європейські ринки», – акцентував Гайду.

Основні положення передбачають:

- впровадження європейської моделі простежуваності та цифровізації процедур у сфері захисту рослин.

- обов’язкове введення паспортів для рослин і проведення реєстрації всіх етапів обігу засобів захисту рослин, що гарантує їхню безпеку та ефективність.

- делегування частини повноважень приватним суб’єктам, що дозволить знизити витрати з бюджету.

- створення трьох нових електронних реєстрів, які забезпечують швидкий доступ до інформації про засоби захисту рослин, їхню реєстрацію, наявність відповідних дозволів та простежуваність під час їх використання.

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