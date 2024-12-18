Cтроки для перегляду судового рішення після рішення ЄСПЛ зможуть поновити після спливу 10 років – Рада схвалила законопроект

Парламент прийняв за основу законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судових рішень у цивільних, адміністративних та господарських справах після закінчення 10 років з винятковими обставинами у зв'язку з рішенням ЄСПЛ.

Верховна Ради 18 грудня ухвалила в першому читанні законопроект авторства Кабміну 11508 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1-р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в даному Рішенні КСУ дійшов висновку, що норми Господарського процесуального кодексу, які унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років є неконституційними.

Кабмін зазначає, що відповідно до ч. 1 статті 320 Господарського процесуального кодексу рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство (неплатоспроможність), які підлягають оскарженню, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.

Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є, зокрема, встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Така заява може бути подана не пізніше 10 років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

При цьому положення частини третьої зазначеної статті не передбачають можливість поновлення строків.

Це стало підставою для звернення приватного підприємства «Генеральний будівельний менеджмент» до КСУ з конституційною скаргою.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що такі приписи не забезпечують ефективної реалізації конституційних прав особи на судовий захист та на звернення після використання всіх національних засобів юридичного захисту за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, тому суперечать вимогам статті 3, частини першої статті 8, частини першої статті 9, частин першої, п’ятої статті 55 Конституції України.

Таким чином, виникла необхідність приведення процесуального законодавства у відповідність до висновків, викладених у Рішенні КСУ.

Отже, законопроектом пропонується внести зміни до ч. 3 статті 321 ГПК, якими передбачити можливість поновлення строків для перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного, після спливу десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Також пропонується внести аналогічні зміни до частини 3 статті 424 Цивільного процесуального кодексу України та частини 3 статті 363 Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Велика Палата Верховного Суду скасувала свою ухвалу про відмову у відкритті провадження після вказаного рішення КСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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