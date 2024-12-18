Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

12:53, 18 грудня 2024
Антитерористичний центр при СБУ зможе включати чи виключати організації до Переліку терористичних організацій.
Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон законопроект 12102 щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп).

На СБУ буде покладено завдання забезпечувати формування і ведення переліку терористичних організацій (груп) відповідно до Закону «Про боротьбу з тероризмом». Відповідний закон доповнено нормою, що з метою забезпечення національної безпеки України та попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності формується та ведеться перелік терористичних організацій (груп). Порядок формування та ведення Переліку визначається СБУ.

До Переліку включаються терористичні організації (групи), які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами та створюють загрозу національній безпеці України, незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, їх реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Включення терористичної організації (групи) до Переліку здійснюється з урахуванням загроз національній безпеці України на підставі:

1) відомостей, сформованих міжнародними організаціями, членом яких є Україна;

2) виявлення факту існування терористичних організацій (груп) або зв’язку з терористичними організаціями (групами) чи терористами:

а) рішень компетентних органів іноземних держав, рішень іноземних судів, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України;

б) вироку суду про застосування до юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку на території України, заходів кримінально-правового характеру за вчинення уповноваженою особою від її імені кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258-258-6 Кримінального кодексу;

в) вироку суду про визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258-258-6 Кримінального кодексу, за умови встановлення причетності такої особи до терористичної організації (групи).

Державна судова адміністрація України протягом 5 робочих днів забезпечує надсилання до Антитерористичного центру при Службі безпеки України електронної копії судового рішення, яке набрало законної сили, в якому наявні відомості щодо організації (групи), визнаної рішенням суду терористичною.

МЗС України забезпечує надсилання до Антитерористичного центру при СБУ відомостей, сформованих міжнародними організаціями, членом яких є Україна, про визнання організації (групи) терористичною або пов’язаною з терористичними організаціями (групами) чи терористами; судових рішень, рішень інших компетентних органів іноземних держав про визнання організації (групи) терористичною або пов’язаною з терористичними організаціями (групами) чи терористами, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України, протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких відомостей (судових рішень).

Включення/виключення організації (групи) з Переліку здійснюється Антитерористичним центром при СБУ. Зокрема, протягом 15 робочих днів на підставі висновку Антитерористичного центру при СБУ, погодженого із заінтересованими органами державної влади та розвідувальними органами України, про наявність загроз національній безпеці.

Дії або бездіяльність щодо включення/виключення організації (групи) з Переліку може бути оскаржено в судовому порядку.

У разі отримання суб’єктами боротьби з тероризмом відомостей, що містять підстави для включення/виключення організації (групи) до/з Переліку, такі відомості невідкладно надаються до Антитерористичного центру при СБУ у встановленому законодавством порядку

До Переліку не включаються зареєстровані в Україні відповідно до законодавства політичні партії.

Оприлюднення відомостей щодо організації (групи), включеної/виключеної до/з Переліку, здійснюється на офіційному веб-сайті СБУ та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

СБУ Верховна Рада України закон терорист

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурору пригадали ДТП з потерпілим – кандидату відмовили у внесенні подання про призначення на посаду судді

Події минулого не дозволили кандидату на посаду судді одягнути суддівську мантію.

Статус підприємця не обмежує фізичну особу щодо обсягу її людських прав і свобод, гарантованих Конституцією – КСУ ухвалив рішення

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційних гарантій прав фізичних осіб-підприємців.

КСУ визнав неконституційною норму про звільнення прокурора у разі реорганізації органу прокуратури чи скорочення штату

Конституційний Суд визнав неконституційною норму, за якою прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

ФБР закликало жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на об’єкти у небі

Збройні сили США та розвідувальні служби закликали до спокою на тлі збільшення кількості випадків появи дронів.

В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон

У новому Реєстрі будуть також дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки, а створювати його будуть за кошти іноземних донорів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді