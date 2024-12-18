Верховная Рада приняла закон о формировании и ведении перечня террористических организаций и групп

Антитеррористический центр при СБУ сможет включать или исключать организации в Перечень террористических организаций.

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом как закон законопроект 12102 о формировании и ведении перечня террористических организаций (групп).

На СБУ будет возложена задача обеспечивать формирование и ведение перечня террористических организаций (групп) в соответствии с Законом «О борьбе с терроризмом». Соответствующий закон дополнен нормой, что с целью обеспечения национальной безопасности и предупреждения, выявления и прекращения террористической деятельности формируется и ведется перечень террористических организаций (групп). Порядок формирования и ведения Перечня определяется СБУ.

В Перечень включаются террористические организации (группы), которые осуществляют террористическую деятельность на территории Украины и/или за ее пределами и создают угрозу национальной безопасности Украины, независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, регистрации уполномоченными органами Украины или иностранных государств.

Включение террористической организации (группы) в Перечень осуществляется с учетом угроз национальной безопасности Украины на основании:

1) сведений, сформированных международными организациями, членом которых является Украина;

2) выявление факта существования террористических организаций (групп) или связи с террористическими организациями (группами) или террористами:

а) решений компетентных органов иностранных государств, решений иностранных судов, признаваемых Украиной в соответствии с международными договорами Украины;

б) приговора суда о применении к юридическому лицу, зарегистрированному в установленном порядке на территории Украины, мер уголовно-правового характера за совершение уполномоченным лицом от его имени уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 258-258-6 Уголовного кодекса;

в) приговора суда о признании лица виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 258-258-6 Уголовного кодекса, при условии установления причастности такого лица к террористической организации (группе).

Государственная судебная администрация Украины в течение 5 рабочих дней обеспечивает отправку в Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины электронной копии судебного решения, вступившего в законную силу, в котором имеются сведения об организации (группе), признанной решением суда террористической.

МИД Украины обеспечивает отправку в Антитеррористический центр при СБУ сведений, сформированных международными организациями, членом которых Украина, о признании организации (группы) террористической или связанной с террористическими организациями (группами) или террористами; судебных решений, решений других компетентных органов иностранных государств о признании организации (группы) террористической или связанной с террористическими организациями (группами) или террористами, признаваемыми Украиной в соответствии с международными договорами Украины, в течение пяти рабочих дней со дня получения таких сведений (судебных решений).

Включение/выключение организации (группы) из Перечня осуществляется Антитеррористическим центром при СБУ. В частности, в течение 15 рабочих дней на основании заключения Антитеррористического центра при СБУ, согласованного с заинтересованными органами государственной власти и разведывательными органами Украины о наличии угроз национальной безопасности.

Действия или бездействие по включению/исключению организации (группы) из Перечня может быть обжаловано в судебном порядке.

В случае получения субъектами борьбы с терроризмом сведений, содержащих основания для включения/выключения организации (группы) в/из Перечня, такие сведения безотлагательно предоставляются в Антитеррористический центр при СБУ в установленном законодательством порядке

В Перечень не включаются зарегистрированные в Украине в соответствии с законодательством политические партии.

Обнародование сведений об организации (группе), включенной/выключенной в/из Перечня, осуществляется на официальном веб-сайте СБУ и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Автор: Наталя Мамченко

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