Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Сроки для пересмотра судебного решения после решения ЕСПЧ смогут восстановить после истечения 10 лет – Рада одобрила законопроект

13:00, 18 декабря 2024
Парламент принял за основу законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебных решений по гражданским, административным и хозяйственным делам по истечении 10 лет с исключительными обстоятельствами в связи с решением ЕСПЧ.
Сроки для пересмотра судебного решения после решения ЕСПЧ смогут восстановить после истечения 10 лет – Рада одобрила законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 18 декабря приняла в первом чтении законопроект авторства Кабмина 11508 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 г. № 1-р(II)/2024 относительно гарантирования защиты прав и свобод личности по решению Европейского суда по правам человека.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в данном Решении КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет, являются неконституционными.

Кабмин отмечает, что в соответствии с ч. 1 статьи 320 Хозяйственного процессуального кодекса решения, постановления и определения хозяйственного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, которыми закончено рассмотрение дела, а также подлежащие обжалованию определения по делам о банкротстве (неплатежеспособности), могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.

Основанием для пересмотра судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами являются, в частности, установление ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом.

Такое заявление может быть подано не позднее 10 лет со дня вступления в силу такого судебного решения законной силы.

При этом положения части третьей указанной статьи не предусматривают возможность возобновления сроков.

Это явилось основанием для обращения частного предприятия «Генеральный строительный менеджмент» в КСУ с конституционной жалобой.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что такие предписания не обеспечивают эффективной реализации конституционных прав лица на судебную защиту и обращение после использования всех национальных средств юридической защиты за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых есть Украина, поэтому противоречат требованиям статьи 3, части первой 8, части первой 9, частей первой, пятой статьи 55 Конституции Украины.

Таким образом, возникла необходимость приведения процессуального законодательства в соответствие с выводами, изложенными в Решении КСУ.

Следовательно, законопроектом предлагается внести изменения в ч. 3 статьи 321 ХПК, которыми предусмотреть возможность возобновления сроков для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с получившим статус окончательного решение Европейского суда по правам человека после истечения десяти лет со дня вступления в силу таким судебным решением законной силы.

Также предлагается внести аналогичные изменения в часть 3 статьи 424 Гражданского процессуального кодекса Украины и часть 3 статьи 363 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Большая Палата Верховного Суда отменила свое решение об отказе в открытии производства после указанного решения КСУ.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховная Рада Украины ЕСПЧ решение суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

ФБР призвало жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на объекты в небе

Вооруженные силы США и разведывательные службы призвали к спокойствию на фоне увеличения количества случаев появления дронов.

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді