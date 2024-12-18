Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании сферы защиты растений - что он предусматривает

13:11, 18 декабря 2024
Законом предусмотрено создание государственных реестров в сфере защиты растений для прозрачного управления защитой растений.
Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании сферы защиты растений - что он предусматривает
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала в целом проект Закона №8340 "О государственном регулировании сферы защиты растений", направленный на внедрение европейской модели регулирования в сфере защиты растений, включающий прослеживаемость, контроль и цифровизацию процедур.

«Закон является ключевым для гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами и имплементирует 18 актов права ЕС в части упорядочения обращения средств защиты растений и создания прозрачной системы контроля», – пояснил председатель Комитета ВР по аграрной и земельной политике Александр Гайду.

По его словам, предусмотрено объединение трех действующих актов в один согласованный закон, охватывающий вопросы защиты и карантина растений, а также обращения пестицидов и агрохимикатов.

"Этот закон поможет обеспечить высокий уровень качества средств защиты растений, соблюдения эффективности сельскохозяйственной деятельности и упрощения экспорта украинской агропродукции на европейские рынки", - подчеркнул Гайду.

Основные положения предполагают:

- внедрение европейской модели прослеживаемости и цифровизации процедур в сфере защиты растений.

- обязательное введение паспортов для растений и проведение регистрации всех этапов обращения средств защиты растений, что гарантирует их безопасность и эффективность.

- делегирование части полномочий частным субъектам, что позволит снизить расходы из бюджета.

- создание трех новых электронных реестров, обеспечивающих быстрый доступ к информации о средствах защиты растений, их регистрации, наличии соответствующих разрешений и прослеживаемости при их использовании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

ФБР призвало жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на объекты в небе

Вооруженные силы США и разведывательные службы призвали к спокойствию на фоне увеличения количества случаев появления дронов.

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді