Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании сферы защиты растений - что он предусматривает

Законом предусмотрено создание государственных реестров в сфере защиты растений для прозрачного управления защитой растений.

Верховная Рада поддержала в целом проект Закона №8340 "О государственном регулировании сферы защиты растений", направленный на внедрение европейской модели регулирования в сфере защиты растений, включающий прослеживаемость, контроль и цифровизацию процедур.

«Закон является ключевым для гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами и имплементирует 18 актов права ЕС в части упорядочения обращения средств защиты растений и создания прозрачной системы контроля», – пояснил председатель Комитета ВР по аграрной и земельной политике Александр Гайду.

По его словам, предусмотрено объединение трех действующих актов в один согласованный закон, охватывающий вопросы защиты и карантина растений, а также обращения пестицидов и агрохимикатов.

"Этот закон поможет обеспечить высокий уровень качества средств защиты растений, соблюдения эффективности сельскохозяйственной деятельности и упрощения экспорта украинской агропродукции на европейские рынки", - подчеркнул Гайду.

Основные положения предполагают:

- внедрение европейской модели прослеживаемости и цифровизации процедур в сфере защиты растений.

- обязательное введение паспортов для растений и проведение регистрации всех этапов обращения средств защиты растений, что гарантирует их безопасность и эффективность.

- делегирование части полномочий частным субъектам, что позволит снизить расходы из бюджета.

- создание трех новых электронных реестров, обеспечивающих быстрый доступ к информации о средствах защиты растений, их регистрации, наличии соответствующих разрешений и прослеживаемости при их использовании.

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