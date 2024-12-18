Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого

Працівники ДБР та Офісу Генпрокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

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18 грудня працівники ДБР та Офісу Генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Про це пише УП.

Як повідомляється, він підозрюється у сприянні представникам РФ.

Зазначається, що під час обшуку у Рудого знайшли речовину, схожу на наркотичну.

Поки у правоохоронних органах офіційно не коментують затримання глави КРАІЛ.

Як ми писали, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про посилення контролю на гральному ринку № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та обмеження реклами азартних ігор.

Нагадаємо, що Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні.

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