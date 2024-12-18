Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого

Сотрудники ГБР и Офиса Генпрокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

18 декабря сотрудники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Об этом пишет УП.

Как сообщается, он подозревается в содействии представителям РФ.

Отмечается, что во время обыска у Рудого нашли вещество, похожее на наркотическое.

Пока в правоохранительных органах официально не комментируют задержание главы КРАИЛ.

Как мы писали, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об усилении контроля на игорном рынке №9256-д. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и ограничению рекламы азартных игр.

Напомним, что Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.