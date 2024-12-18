Трамп хоче діяти швидко, але розуміє, що Україна не буде заморожувати війну з РФ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює неприпустимість для України капітуляції або заморожування війни. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Le Parisien.

Глава держави зазначив, що Трамп демонструє бажання швидко знайти рішення для врегулювання конфлікту, проте поки не володіє всією необхідною інформацією.

Зеленський наголосив, що небезпека полягала б у тому, щоб сказати: «Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами».

За словами Президента України, Трамп «знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні».

«Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи премʼєр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності», – сказав Зеленський.

Також Зеленський підкреслив важливість того, щоб зміни у Сполучених Штатах з приходом Трампа до Білого дому сприяли інтересам України. Він також повідомив, що українські команди вже співпрацюють із представниками Трампа.

Раніше Зеленський висловив надію, що в наступному році Україна може розраховувати як на завершення війни, так і на вступ до ЄС та НАТО.

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