«Хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати», – Зеленський про закінчення війни та вступ до ЄС і НАТО

Президент України висловив сподівання на те, що «після інавгурації Трампа будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну».

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Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що в наступному році Україна може розраховувати як на завершення війни, так і на вступ до ЄС та НАТО.

«Хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати і на перше, і на друге», – сказав Зеленський.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском він прокоментував заяви про можливість швидкого вирішення цих питань.

«Один Дональд сказав, що може закінчити війну за добу, сьогодні другий Дональд заявив, що якщо б вступ України до ЄС і НАТО залежав від Польщі, це питання було б вирішене за один день», — зазначив Зеленський.

Президент також висловив сподівання, що «після інавгурації Трампа будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну».

Зазначимо, Туск відвідав Львів, де оглянув найбільш зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки.

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