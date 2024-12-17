Укренерго відмінило відключення світла 18 грудня

Обмеження потужності стосуватимуться лише бізнесу.

Укренерго повідомило, що 18 грудня в Україні не буде застосовано відключення електроенергії. За інформацією компанії, для побутових споживачів обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Однак для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Хоча раніше повідомлялося, графіки відключення світла повертаються і ДТЕК навіть оприлюднив, як вимикатимуть світло для кожної підгрупи.

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