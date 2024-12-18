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Державна аудиторська служба не має права втручатися у діяльність судів – Вища рада правосуддя

08:20, 18 грудня 2024
Вища рада правосуддя визнала, що діяльність Державної аудиторської служби може мати негативні наслідки для судової влади та привести до конфлікту інтересів.
Державна аудиторська служба не має права втручатися у діяльність судів – Вища рада правосуддя
Джерело фото - ВРП
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Вища рада правосуддя 17 грудня 2024 року відреагувала на звернення голови Закарпатського окружного адміністративного суду Ярослави Калинич стосовно дій Державної аудиторської служби.

17 липня Ярослава Калинич за дорученням зборів суддів Закарпатського окружного адміністративного суду звернулася до ВРП з проханням розглянути питання про наявність потенційного конфлікту інтересів та ознак порушення незалежності органів судової влади під час здійснення Державною аудиторською службою запланованих ревізій фінансово-господарської діяльності судів першої та апеляційної інстанцій.

У зверненні зазначено, що на сайті Державної аудиторської служби оприлюднено план фінансового контролю, у додатку № 4 якого вказано, що у третьому кварталі 2024 року відбудуться перевірки – ревізії фінансово-господарської діяльності місцевих та апеляційних судів, які утримуються коштом бюджетної програми «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами».

В зазначеному переліку вказано майже 80 апеляційних судів, окружних адміністративних судів та обласних господарських судів, включно із Закарпатським окружним адміністративним судом, який підлягав перевірці за період з 1 січня 2022 року по 31 липня 2024 року.

Відтак судді Закарпатського окружного адміністративного суду запідозрили, що в діях Аудиторської служби по-перше, наявні ознаки порушення незалежності судової влади, а по-друге, у зв’язку з тим, що стороною у справах, які розглядаються судом, є Державна аудиторська служба, що здійснює перевірку Закарпатського окружного адміністративного суду, може виникнути потенційний конфлікт інтересів.

Щоб визначитися з оцінкою дій Державної аудиторської служби Рада правосуддя, звернулася для отримання висновків до НЮУ ім. Я. Мудрого, НУ «Одеська юридична академія», Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка з проханнями висловити позицію стосовно питань, порушених у зверненні Ярослави Калинич, а також повідомити, чи належать суди до органів, на які поширюється фінансовий аудит відповідно до Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю».

Втім думки наукових установ в цьому питанні розділилися.

Однак оцінивши обставини, викладені у зверненні голови суду, Вища рада правосуддя одноголосно все ж вирішила звернутися до Державної аудиторської служби з метою недопущення втручання в діяльність судів щодо здійснення правосуддя та порушення гарантій суддівської незалежності.

Нагадаємо, що відносини між судової владою та Державною аудиторською службою суттєво загострилися у 2024 році.

1 серпня Рада суддів України засудила дії Державної аудиторської служби, яка в 2024 році почала масово перевіряти фінансову діяльність судів, а особливо їх витрати на оплату праці. Також РСУ звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради для реагування на ризики з боку Аудиторської служби, що можуть вплинути на незалежність судової гілки влади.

На думку РСУ, ревізії в судах відносяться до компетенції Рахункової палати.

У свою чергу в Аудиторській службі у вересні повідомили, що ревізійні перевірки в судах проводяться на прохання послів країн G 7 та за дорученням Офісу Президента.

Однак 17 грудня 2024 року Президент підписав закон № 10044-д, яким право проведення фінансового аудиту в місцевих та апеляційних судах було остаточно закріплене за Рахунковою палатою.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВРП

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