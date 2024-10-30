Рахункова палата буде проводити фінансовий аудит апеляційних та місцевих судів – прийнято закон

У законі про реформу Рахункової палати, яку тепер відбиратимуть з вирішальним голосом міжнародних експертів, передбачили безпосередні повноваження Рахункової палати на проведення аудиту судів.

Верховна Рада 30 жовтня прийняла в цілому як закон законопроект про реформу Рахункової палати 10044-д. Ключова зміна – запровадження конкурсу з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Рахункової палати.

Як зазначила голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа, цей законопроект – структурний маяк МВФ, умова на отримання фінансування США ($1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом) і один з документів, який має покращити нашу оцінку по відповідності Главі 32 права ЄС.

Новим законом передбачено переглянути повноваження Рахункової палати, зокрема виділити здійснення РП заходів контролю (аудиту) щодо використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності апеляційних і місцевих судів тощо.

Так, встановлено, що Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо проведення витрат державного бюджету, включаючи: використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, апеляційних та місцевих судів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Вищої ради правосуддя, Офісу Генерального прокурора та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків державного бюджету.

Нагадаємо, проблема полягала у тому, хто уповноважений здійснювати аудит фінансово-господарської діяльності судів – Державна аудиторська служба чи Рахункова палата.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба вирішила стати ревізором судів, повернувшись до практики 2011 року, коли Контрольно-ревізійне управління (КРУ) тиснуло на окремі суди, будучи учасником судових справ.

В свою чергу, голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва раніше пояснила, що проведення ревізій в судах обумовлено листом послів країн «Великої сімки» - G7 (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія), який ще у 2023 році надійшов до Офісу Президента. При цьому під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади голова РСУ Богдан Моніч попросив Аллу Басалаєву повідомити, чому Аудиторська служба не хоче перевірити фінансову діяльність Верховного Суду та ВАКС, оскільки прямої заборони на перевірки у вказаних судах законодавство не містить.

«До Верховного Суду, ВАКС та державних органів із визначеним конституційним статусом ми точно не збираємося йти – їх перевіряє Рахункова палата», - зазначила Алла Басалаєва.

Згодом, як писало наше видання, суд визнав протиправним і скасував рішення Аудитслужби про перевірку суду, вказавши, що суди не є підконтрольними Держаудитслужбі установами. Отже, без рішення цього питання на рівні законодавства у судах могли б опинитися нові справи проти Аудитслужби.

Автор: Наталя Мамченко

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