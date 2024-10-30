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Счетная палата будет проводить финансовый аудит апелляционных и местных судов – принят закон

11:27, 30 октября 2024
В законе о реформе Счетной палаты, которую теперь будут отбирать с решающим голосом международных экспертов, предусмотрены непосредственные полномочия Счетной палаты на проведение аудита судов.
Счетная палата будет проводить финансовый аудит апелляционных и местных судов – принят закон
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Верховная Рада 30 октября приняла в целом как закон законопроект о реформе Счетной палаты 10044-д. Ключевое изменение – введение конкурса с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Счетной палаты.

Как отметила глава бюджетного Комитета Роксолана Пидласа, этот законопроект – структурный маяк МВФ, условие на получение финансирования США ($1 млрд долларов только за второе чтение, и $1,5 млрд в целом) и один из документов, который должен улучшить нашу оценку по соответствию Главе 32 права ЕС.

Новым законом предусмотрено пересмотреть полномочия Счетной палаты, в частности выделить осуществление СП мер контроля (аудита) по использованию бюджетных средств на обеспечение деятельности апелляционных и местных судов.

Так, установлено, что Счетная палата осуществляет мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) по проведению расходов государственного бюджета, включая использование бюджетных средств на обеспечение деятельности Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров, Конституционного Суда, Верховного Суда, высших специализированных судов, апелляционных и местных судов, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Высшего совета правосудия, Офиса Генерального прокурора и других органов, непосредственно определенных Конституцией Украины; использование средств государственного бюджета, предоставленных местным бюджетам и фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования; осуществление тайных расходов государственного бюджета.

Проблема заключалась в том, кто уполномочен осуществлять аудит финансово-хозяйственной деятельности судов – Государственная аудиторская служба или Счетная палата.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба решила стать ревизором судов, вернувшись в практику 2011 года, когда Контрольно-ревизионное управление (КРУ) давило на отдельные суды, являясь участником судебных дел. В свою очередь, председатель Государственной аудиторской службы Алла Басалаева ранее объяснила, что проведение ревизий в судах обусловлено письмом послов стран «Большой семерки» - G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония), которое еще в 2023 году поступило в Офис Президента.

При этом во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти председатель ССУ Богдан Монич попросил Аллу Басалаеву сообщить, почему Аудиторская служба не хочет проверить финансовую деятельность Верховного Суда и ВАКС, поскольку прямого запрета на проверки в указанных судах законодательство не содержит.

«В Верховный Суд, ВАКС и государственные органы с определенным конституционным статусом мы точно не собираемся идти – их проверяет Счетная палата», - отметила Алла Басалаева.

Впоследствии, как писало наше издание, суд признал противоправным и отменил решение Аудитслужбы о проверке суда, указав, что суды не являются подконтрольными Госаудитслужбе учреждениями. Следовательно, без решения этого вопроса на уровне законодательства в судах могли бы оказаться новые дела против Аудитслужбы.

Автор: Наталья Мамченко

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