Послы стран G7 попросили Офис Президента проверить, как украинские суды тратят бюджетные деньги, а Офис Президента согласился – Государственная аудиторская служба

В Государственной аудиторской службе рассказали, почему вдруг начались проверки десятков судов и отметили, что этот вопрос уже согласован с Верховным Судом.

Государственная аудиторская служба Украины дала пояснения по поводу ревизий, проводимых в десятках местных и апелляционных судов по всей стране.

Что рассказали в Аудиторской службе

Как отметила 23 сентября во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти председатель Государственной аудиторской службы Алла Басалаева, ревизии, которые уже проводятся в судах или уже запланированы для проведения, «являются логическим продолжением международных обязательств, возникших перед Украиной».

Глава Аудиторской службы сообщила, что проведение ревизий в судах обусловлено письмом послов стран «Большой семерки» - G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония), которое еще в 2023 году поступило в Офис Президента.

«Мы получили поручение от Офиса Президента, к которому было добавлено письмо от послов стран G7. В письме послов шла речь о необходимости «проведения аудита в судебной системе», поскольку «в Украине проводятся реформы». В связи с этим мы и спланировали проверку сначала Государственной судебной администрации, а уже после нее запланировали ревизии абсолютно всех местных и апелляционных судов», - рассказала Алла Басалаева.

Вместе с тем Алла Басалаева добавила, что в соответствии со своими полномочиями Аудиторская служба в любом случае имеет полномочия проверять финансовую деятельность любого суда, кроме Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда, за проверки которых отвечает Счетная палата.

«Мы имеем право проводить ревизионные проверки в судах, поскольку суды – это бюджетные учреждения. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что суды являются именно бюджетными учреждениями, поскольку они получают свое финансирование из государственного бюджета Украины. Следовательно, государство имеет право осуществлять контроль над тем, как государственные учреждения тратят деньги», - сообщила председатель Аудиторской службы.

Также Алла Басалаева рассказала, что ревизии Аудиторской службы пройдут во всех судах первой и апелляционной инстанции. С августа ревизии проходят в почти 70 судах по всей стране – проверяется финансовая деятельность судов сразу за три года.

На сентябрь завершены две ревизии – в Хозяйственном суде города Киева и в Пятом апелляционном административном суде (г. Одесса). Существенных нарушений в указанных судах обнаружено не было.

Вместе с тем, как сообщила Алла Басалаева, есть несколько случаев, когда суды не согласились с их включением в план проведения проверок. Таким образом, некоторые суды оспаривают действия Аудиторской службы.

По словам председателя Аудиторской службы, ей известно, что председатели некоторых судов, а также Совет судей Украины, находятся в своеобразной оппозиции к Государственной аудиторской службе.

«Руководители отдельных учреждений не должны руководствоваться «фантомными болями» – суды получают финансирование из государственного бюджета, поэтому нет никаких сомнений, что финансовый контроль над судами должен быть», – сообщила Алла Басалаева.

Как рассказала председатель Аудиторской службы, по поводу ревизий в судах она встречалась с председателем Верховного Суда Станиславом Кравченко.

«У нас была рабочая встреча с главой Верховного Суда. Мы с ним поработали, а затем председатель Верховного Суда провел совещание с судами, где была озвучена позиция, чтобы суды не препятствовали органам финансового контроля», - отметила Алла Басалаева.

Отметим, что 13 сентября во время совещания с председателями апелляционных судов председатель Верховного Суда Станислав Кравченко действительно призвал суды не препятствовать Аудиторской службе в проведении проверок.

Дополнительно Алла Басалаева отметила, что ревизии Аудиторской службы нельзя считать давлением на суды.

«Мы не вмешиваемся в независимость судебной власти. Я сама бывшая судья. Нам от судов нужны только их бухгалтеры, приказы о премиях и т. п. Реализация судами их полномочий нам не интересна», – рассказала председатель Аудиторской службы.

Отдельно Алла Басалаева отметила, что аудиты Государственной аудиторской службы и Счетной палаты являются разными по своей сути.

«Чем больше будет эффективность финансового контроля в Украине, тем выше будет эффективность расходования бюджетных средств», - отметила Алла Басалаева и сообщила, что Аудиторская служба также проводит проверки СБУ, Министерства обороны и Верховной Рады и ни одно из указанных учреждений не выступило против проведения аудита.

Дискуссия с Советом судей Украины

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич обратил внимание, что Государственная аудиторская служба не обращала внимания на суды с 2016 года, когда также возникла конфликтная ситуация между судами и Аудиторской службой. Однако тогда судебной власти удалось решить возникшую проблему, после чего проверки судов и органов судебной власти осуществляла только Счетная палата.

Следовательно, по мнению председателя Совета судей, необходимо определиться, какой именно орган имеет право проверять финансовую деятельность судов, ведь проверки судов теперь осуществляют как Счетная палата, так и Аудиторская служба.

«Счетная палата уже проверила хозяйственные суды за тот же период, за который хочет их проверять Аудиторская служба. Нужно уже как-то определиться, возможно, на законодательном уровне, кто именно имеет право осуществлять проверки судов», - отметил Богдан Монич.

Также глава Совета судей попросил Аллу Басалаеву рассказать, почему Аудиторская служба не хочет проверить финансовую деятельность Верховного Суда и ВАКС, поскольку прямого запрета на проверки в указанных судах законодательство не содержит.

«В Верховный Суд, ВАКС и государственные органы с определенным конституционным статусом мы точно не собираемся идти – их проверяет Счетная палата», - несколько уклончиво ответила Алла Басалаева.

Кроме того, Богдан Монич попросил главу Аудиторской службы предоставить письмо послов стран G7 о необходимости проведения аудита в украинских судах.

Впрочем, Алла Басалаева не нашла возможности предоставить указанное письмо, отметив, что она «не должна этого делать».

В ответ председатель Совета судей сообщил, что действия Аудиторской службы создают определенные проблемы для судов административной юрисдикции, ведь они вынуждены рассматривать дела, связанные с проведением Аудиторской службой проверок, как в отношении судов, так и в отношении органов местного самоуправления, хотя эти суды также включены в план соответствующих ревизий или соответствующие проверки в этих судах уже осуществляются Аудиторской службой. Таким образом, создается своеобразный конфликт интересов.

Есть даже случаи, когда дела указанной категории распределились на председателей судов и заместителей председателей судов, хотя именно они являются ответственными лицами судов, фамилии и должности которых, собственно, и указываются в актах Аудиторской службы по результатам проведения проверок судов.

Также Богдан Монич рассказал, что есть даже решения собраний судей тех или иных судов, связанные с вопросами финансовой деятельности того или иного суда. При этом непонятно, как к таким решениям отнесется Аудиторская служба.

«Не политизируйте, пожалуйста, вопрос ревизий в судах», – ответила главе Совета судей Алла Басалаева.

Почему возник конфликт

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 августа Совет судей Украины фактически обвинил Государственную аудиторскую службу в давлении на суды и обратился в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой отреагировать на риски, которые могут повлиять на независимость судебной ветви власти.

Таким образом, Совет судей Украины отреагировал как на серию аудиторских проверок, которые начались летом в судах, так и на письмо председателя Аудиторской службы в адрес Совета судей, в котором Алла Басалаева призвала главный орган судейского самоуправления не препятствовать «деятельности органов государственного финансового контроля» и напомнила, что за препятствование деятельности Аудиторской службы предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что Алла Басалаева в прошлом сама была судьей – в 2012-2018 годах она осуществляла правосудие как судья Дарницкого райсуда города Киева. В 2018-2019 годах она была членом Центральной избирательной комиссии от депутатской группы «Возрождение». А в ноябре 2022 года Кабинет министров назначил Аллу Басалаеву на должность главы Государственной аудиторской службы.

Автор Вячеслав Хрипун

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