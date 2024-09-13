Суди не повинні чинити перешкод – голова Верховного Суду прокоментував перевірки судів Аудиторською службою

На нараді у Верховному Суді обговорили дискусійне питання щодо перевірки судів Аудиторською службою.

Фото - Верховний Суд

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко вважає, що суди не повинні чинити перешкод Державній аудиторській службі у проведення перевірок діяльності. Відповідну цитату голови ВС наводить Верховний Суд з наради, яка відбулася 13 вересня за участю голів апеляційних судів.

На нараді, серед іншого, було обговорено дискусійне питання щодо перевірки судів Аудиторською службою.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко акцентував на тому, що суди мають бути максимально відкритими в питаннях використання бюджетних коштів і не чинити перешкод уповноваженим органам у здійсненні таких функцій.

Щодо пересторог у тому, що, за словами голови ВС, органи влади при здійсненні перевірок можуть чинити тиск на суд або іншим чином посягати на незалежність суддів, то суди мають реагувати на це відповідним чином, адже втручання в діяльність судових органів є підставою для кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше Державна аудиторська служба у відповіді на запит «Судово-юридичної газети» вказала, що у судовій владі немає органу контролю за використанням бюджетних коштів.

«Конституція України та закон не містять жодної норми, яка б визначала конкретний орган державної влади саме у судовій владі (як окремій гілці державної влади), який був би наділений повноваженнями щодо контролю в частині використання судами бюджетних коштів.

Зокрема, Закон не визначає повноваження ДСА в частині контролю за використанням бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня, якими у цьому випадку є суди.

Крім того, жоден із 56 пунктів Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 №141/0/15-19, не визначає для ДСА України повноваження в частині контролю за використанням судами бюджетних коштів» - підкреслила у своїй відповіді Аудитслужба.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя, на відміну від Ради суддів України, поки не висловила жодної публічної позиції стосовно проведення Державною аудиторською службою ревізій діяльності судів, які не передбачені законодавством і, на думку РСУ, є формою тиску.

При цьому, відповідно до Конституції, саме ВРП «вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів». З відповіді ВРП, наданій «Судово-юридичній газеті» 5 вересня, випливає, що голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик має у себе в перевірці дане питання ще з липня. Поки що, після спливу майже двох місяців, Григорій Усик проводить перевірку «з метою встановлення (підтвердження) фактів втручання в діяльність судді, а також дій, що несуть загрозу незалежності суддів та авторитету правосуддя». Інформація про результати стане відома після розгляду звернення.

Автор: Наталя Мамченко

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