  1. В Україні

На Львівщині викрили розкрадання 10 млн грн під час закупівлі генераторів для військової частини

19:18, 25 листопада 2025
На Львівщині посадовців військової частини підозрюють у розкраданні 10 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів.
На Львівщині викрили розкрадання 10 млн грн під час закупівлі генераторів для військової частини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили викриття посадовців однієї з військових частин Львівської області на привласненні державних коштів, виділених для закупівлі генераторів. Про підозру повідомлено командиру частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати схему.

За даними слідства, посадовці у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їхня реальна ринкова вартість становила близько 7 млн грн, однак закупівлю оформили у 2,5 раза дорожче — на понад 17 млн грн.

Таким чином постачальнику безпідставно перерахували 10,2 млн грн коштів держбюджету, після чого гроші провели через підставні компанії та розподілили між учасниками схеми.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Військовослужбовців відсторонено від посад.

ДБР повідомляє, що тривають заходи щодо повернення державі завданих збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів гроші військові Генічеськ ДБР генератор

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юридична спільнота виступає проти обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру: посилаються на Конституцію та сумніви у компетентності конкурсних комісій

Обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру  суперечить Конституції та не гарантує оцінки професійних навичок кандидата.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]