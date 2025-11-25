На Львівщині викрили розкрадання 10 млн грн під час закупівлі генераторів для військової частини

На Львівщині посадовців військової частини підозрюють у розкраданні 10 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили викриття посадовців однієї з військових частин Львівської області на привласненні державних коштів, виділених для закупівлі генераторів. Про підозру повідомлено командиру частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати схему.

За даними слідства, посадовці у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їхня реальна ринкова вартість становила близько 7 млн грн, однак закупівлю оформили у 2,5 раза дорожче — на понад 17 млн грн.

Таким чином постачальнику безпідставно перерахували 10,2 млн грн коштів держбюджету, після чого гроші провели через підставні компанії та розподілили між учасниками схеми.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Військовослужбовців відсторонено від посад.

ДБР повідомляє, що тривають заходи щодо повернення державі завданих збитків.

