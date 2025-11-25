На Львовщине разоблачили хищение 10 млн грн при закупке генераторов для военной части

Во Львовской области должностных лиц воинской части подозревают в хищении 10 миллионов гривен во время закупки генераторов.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о разоблачении должностных лиц одной из военных частей Львовской области, которые присвоили государственные средства, выделенные на закупку генераторов. О подозрении уведомлены командир части, начальник инженерной службы и гражданская соучастница, помогавшая реализовать схему.

По данным следствия, должностные лица в сговоре с предпринимательницей заключили договор на закупку 133 генераторов. Их реальная рыночная стоимость составляла около 7 млн грн, однако закупку оформили в 2,5 раза дороже — более чем на 17 млн грн.

Таким образом поставщику необоснованно перечислили 10,2 млн грн средств госбюджета, после чего деньги провели через подконтрольные фирмы и распределили между участниками схемы.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц с использованием служебного положения.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Военнослужащие отстранены от должностей.

ГБР сообщает, что продолжаются мероприятия по возмещению государству нанесенного ущерба.

