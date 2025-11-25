  1. В Украине

На Львовщине разоблачили хищение 10 млн грн при закупке генераторов для военной части

19:18, 25 ноября 2025
Во Львовской области должностных лиц воинской части подозревают в хищении 10 миллионов гривен во время закупки генераторов.
На Львовщине разоблачили хищение 10 млн грн при закупке генераторов для военной части
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о разоблачении должностных лиц одной из военных частей Львовской области, которые присвоили государственные средства, выделенные на закупку генераторов. О подозрении уведомлены командир части, начальник инженерной службы и гражданская соучастница, помогавшая реализовать схему.

По данным следствия, должностные лица в сговоре с предпринимательницей заключили договор на закупку 133 генераторов. Их реальная рыночная стоимость составляла около 7 млн грн, однако закупку оформили в 2,5 раза дороже — более чем на 17 млн грн.

Таким образом поставщику необоснованно перечислили 10,2 млн грн средств госбюджета, после чего деньги провели через подконтрольные фирмы и распределили между участниками схемы.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц с использованием служебного положения.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Военнослужащие отстранены от должностей.

ГБР сообщает, что продолжаются мероприятия по возмещению государству нанесенного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов деньги военные Геническ ГБР генератор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Юридическое сообщество выступает против назначения на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру, ссылаясь на Конституцию и сомнения в компетентности конкурсных комиссий

Назначение на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру противоречит Конституции и не гарантирует оценки профессиональных навыков кандидата.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]