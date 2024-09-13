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Суды не должны препятствовать – председатель Верховного Суда прокомментировал проверки судов Аудиторской службой

17:56, 13 сентября 2024
На совещании в Верховном Суде обсудили дискуссионный вопрос о проверке судов Аудиторской службой
Суды не должны препятствовать – председатель Верховного Суда прокомментировал проверки судов Аудиторской службой
Фото - Верховный Суд
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко считает, что суды не должны препятствовать Государственной аудиторской службе в проведении проверок деятельности. Соответствующую цитату главы ВС приводит Верховный Суд с совещания, которое состоялось 13 сентября с участием председателей апелляционных судов.

На совещании, среди прочего, был обсужден дискуссионный вопрос о проверке судов Аудиторской службой.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко акцентировал внимание на том, что суды должны быть максимально открытыми в вопросах использования бюджетных средств и не препятствовать уполномоченным органам в осуществлении таких функций.

Что касается предосторожностей в том, что, по словам председателя ВС, органы власти при осуществлении проверок могут оказывать давление на суд или иным образом посягать на независимость судей, то суды должны реагировать на это соответствующим образом, ведь вмешательство в деятельность судебных органов является основанием для уголовной ответственности.

Напомним, ранее Государственная аудиторская служба в ответе на запрос «Судебно-юридической газеты» указала, что у судебной власти нет органа контроля за использованием бюджетных средств.

«Конституция Украины и закон не содержат никакой нормы, которая определяла бы конкретный орган государственной власти именно в судебной власти (как отдельной ветви государственной власти), который был бы наделен полномочиями по контролю в части использования судами бюджетных средств.

В частности, Закон не определяет полномочия ГСА в части контроля за использованием бюджетных средств распорядителями более низкого уровня, которыми в этом случае являются суды.

Кроме того, ни один из 56 пунктов Положения о Государственной судебной администрации Украины, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 17.01.2019 №141/0/15-19, не определяет для ГСА Украины полномочия по контролю за использованием судами бюджетных средств» - подчеркнула в своему ответу Аудитслужба.

Напомним, Высший совет правосудия, в отличие от Совета судей Украины, пока не высказал никакой публичной позиции относительно проведения Государственной аудиторской службой ревизий деятельности судов, не предусмотренных законодательством и которые, по мнению ССУ, является формой давления.

При этом, согласно Конституции, именно ВСП «принимает меры по обеспечению независимости судей». Из ответа ВСП, предоставленного «Судебно-юридической газете» 5 сентября, следует, что председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик имеет у себя в проверке данный вопрос еще с июля. Пока, после истечения почти двух месяцев, Григорий Усик проводит проверку «с целью установления (подтверждения) фактов вмешательства в деятельность судьи, а также действий, несущих угрозу независимости судей и авторитета правосудия». Информация о результатах станет известна после рассмотрения обращения.

Автор: Наталя Мамченко 

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