На выходных часть областей Украины накроют дожди – синоптики дали прогноз

В последующие двое суток в юго-западной части и большинстве западных областей кратковременные дожди, местами грозы.

Источник фото: Eugen Kotenko/Ukrinform Future Publishing/Getty Images

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По словам специалистов Украинского гидрометеорологического центра, 14 сентября, в субботу жителей западных, Винницкой и Одесской областей ожидают ночью умеренные, днем ​​сильные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем ​​18-25°.

Также в течение суток сильные дожди прогнозируют в Карпатах и ​​Закарпатье, температура 11-16°.

На остальной территории без осадков, лишь ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°, на юго-востоке страны до 31°.

В последующие двое суток в юго-западной части и большинстве западных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура существенно не изменится.

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