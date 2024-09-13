На выходных часть областей Украины накроют дожди – синоптики дали прогноз

По словам специалистов Украинского гидрометеорологического центра, 14 сентября, в субботу жителей западных, Винницкой и Одесской областей ожидают ночью умеренные, днем сильные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 18-25°.
Также в течение суток сильные дожди прогнозируют в Карпатах и Закарпатье, температура 11-16°.
На остальной территории без осадков, лишь ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью 14-19°, днем 24-29°, на юго-востоке страны до 31°.
В последующие двое суток в юго-западной части и большинстве западных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Температура существенно не изменится.
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