На вихідних частину областей України накриють дощі – синоптики дали прогноз

У наступні дві доби у південно-західній частині та більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело фото: Eugen Kotenko/Ukrinform Future Publishing/Getty Images

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За словами фахівців Українського гідрометеорологічного центру, 14 вересня, у суботу мешканців західних, Вінницької та Одеської областей очікують вночі помірні, вдень значні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 18-25°.

Також впродовж доби сильні дощі прогнозують в Карпатах та на Закарпатті, температура 11-16°.

На решті території без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.

У наступні дві доби у південно-західній частині та більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура істотно не зміниться.

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