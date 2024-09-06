Звернення щодо перевірки на втручання в роботу судів Держаудитслужби знаходиться на розгляді Григорія Усика з липня

Одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.

Вища рада правосуддя, на відміну від Ради суддів України, поки не висловила жодної публічної позиції стосовно проведення Державною аудиторською службою ревізій діяльності судів, які не передбачені законодавством і, на думку РСУ, є формою тиску.

При цьому, відповідно до Конституції, саме ВРП «вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів». «Судово-юридична газета» вирішила поцікавитися, чи відомі Вищій раді правосуддя підстави і причини ревізування судів органом виконавчої влади, та чи з’ясовував думку ВРП та її очільника Уряд, Мінфін або сама Аудиторська служба.

З відповіді ВРП, наданій «Судово-юридичній газеті» 5 вересня, випливає, що голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик має у себе в перевірці дане питання ще з липня.

Так, за дорученням зборів суддів Закарпатського окружного адміністративного суду до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови суду від 17 липня 2024 року з проханням в межах повноважень розглянути питання наявності потенційного конфлікту інтересів та ознак порушення незалежності органів судової влади при здійснення органами Державної аудиторської служби запланованих ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності апеляційних судів (апеляційних загальних судів, апеляційних господарських судів, апеляційних адміністративних судів), місцевих судів (окружних господарських судів, окружних адміністративних судів).

Зазначене звернення від 17 липня автоматизованою системою розподілу передано голові Вищої ради правосуддя, який виступає тут в ролі доповідача – Григорію Усику.

Поки що, після спливу майже двох місяців, Григорій Усик проводить перевірку «з метою встановлення (підтвердження) фактів втручання в діяльність судді, а також дій, що несуть загрозу незалежності суддів та авторитету правосуддя». Інформація про результати стане відома після розгляду звернення.

Крім того, до ВРП 5 липня надійшов лист ГО «Асоціація суддів господарський судів України» щодо подальших дій судів із питань реалізації наказу Державної аудиторської служби від 24 травня 2024 року № 108 (зі змінами від 7 червня №116).

Втім, у даному випадку цей лист вирішили переадресувати Раді суддів.

«Вища рада правосуддя листом від 11 липня 2024 року надіслала вказаний лист ГО «Асоціація суддів господарський судів України» до Ради суддів України з проханням повідомити позицію РСУ з порушеного у листі питання» - зазначили у ВРП.

Як вже писала «Судово-юридична газета», РСУ у рішенні від 1 серпня вирішила вважати, що проведення Держаудитслужбою ревізій чи перевірок фінансово-господарської діяльності судів не ґрунтується на вимогах Конституції та законів та, крім того, містить ризики для незалежності судової гілки влади та тиску на суди та суддів органами виконавчої влади, а також звернулася до Кабміну та Державної аудиторської служби України щодо виключення з переліку суб’єктів контролю судів.

Слід зауважити, що «Судово-юридична газета» у своєму запиті до ВРП також ставила питання:

чи відомі Вищій раді правосуддя підстави проведення вказаного аудиту, ревізій та причини їх проведення Державною аудиторською службою;

чи повідомлялася ВРП про перелік судів та дати, в які заплановано провести відповідну ревізію їх фінансово-господарської діяльності;

чи погоджувалося вказане рішення Держаудитслужби Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів, Рахунковою палатою, іншими державними органами; чи направлялися будь-які рішення з даного питання до ВРП;

чи відомо ВРП, чи було попередньо проведено перевірки, аналіз чи дослідження в іншій формі, які стали підставою для проведення відповідних аудитів, ревізій діяльності судів;

чи було попередньо виконавчою владою зʼясовано позицію Вищої ради правосуддя стосовно питань доцільності проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності судів в умовах воєнного стану;

якщо так, яку позицію було надано Вищою радою правосуддя.

У частині відповіді на ці питання, які ставила «Судово-юридична газета», ВРП утрималася, вказавши, що така інформація «не була отримана або створена в процесі виконання конституційно визначених повноважень Вищої ради правосуддя та не перебуває у її володінні». Повний текст відповіді наводимо нижче.

Нагадаємо, фінансово-ревізійними перевірками в судах та в органах системи правосуддя займається Рахункова палата. Як зазначила Рахункова палата у відповіді на запит «Судово-юридичної газети», їй невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення зазначених ревізій. Вона не погоджувала та не зобов’язана, відповідно до своїх повноважень, погоджувати рішення про проведення Держаудитслужбою зазначених ревізій.

Також Рахунковій палаті невідомо про попереднє проведення Держаудитслужбою перевірок, аналізів чи досліджень, які стали підставою для здійснення зазначених ревізій.

Крім того, там відповіли, що Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення зазначених ревізій.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.