Обращение по поводу проверки на вмешательство в работу судов Госаудитслужбы находится на рассмотрении Григория Усика с июля

Одно из обращений относительно нарушения независимости судов при осуществлении Госаудитслужбой ревизий находится на рассмотрении у председателя ВСП Григория Усика с июля, другое ВСП адресовал Совету судей Украины.

Высший совет правосудия, в отличие от Совета судей Украины, пока не высказал никакой публичной позиции относительно проведения Государственной аудиторской службой ревизий деятельности судов, не предусмотренных законодательством и, которые по мнению ССУ, является формой давления.

При этом, согласно Конституции, именно ВСП «принимает меры по обеспечению независимости судей». «Судебно-юридическая газета» решила поинтересоваться, известны ли Высшему совету правосудия основания и причины ревизий судов органом исполнительной власти, и выясняло ли мнение ВСП и его председателя правительство, Минфин или сама Аудиторская служба.

Из ответа ВСП, предоставленного «Судебно-юридической газете» 5 сентября, следует, что председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик имеет у себя в проверке данный вопрос еще с июля.

Так, по поручению собрания судей Закарпатского окружного административного суда в Высший совет правосудия поступило обращение председателя суда от 17 июля 2024 с просьбой в пределах полномочий рассмотреть вопрос наличия потенциального конфликта интересов и признаков нарушения независимости органов судебной власти при осуществлении органами Государственной аудиторской службы запланированных ревизий отдельных вопросов финансово хозяйственной деятельности апелляционных судов (апелляционных общих судов, апелляционных хозяйственных судов, апелляционных административных судов), местных судов (окружных хозяйственных судов, окружных административных судов).

Указанное обращение от 17 июля автоматизированной системой распределения передано председателю Высшего совета правосудия, выступающему здесь в роли докладчика – Григорию Усику.

Пока что, спустя почти два месяца, Григорий Усик проводит проверку «с целью установления (подтверждения) фактов вмешательства в деятельность судьи, а также действий, несущих угрозу независимости судей и авторитета правосудия». Информация о результатах станет известна после рассмотрения обращения.

Кроме того, в ВСП 5 июля поступило письмо ОО «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины» о дальнейших действиях судов по реализации приказа Государственной аудиторской службы от 24 мая 2024 года № 108 (с изменениями от 7 июня №116).

Впрочем, в данном случае это письмо решили переадресовать Совету судей.

«Высший совет правосудия письмом от 11 июля 2024 года направил указанное письмо ОО «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины» в Совет судей Украины с просьбой сообщить позицию ССУ по поднятому в письме вопросу» - отметили в ВСП.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», ССУ в решении от 1 августа решил считать, что проведение Госаудитслужбой ревизий или проверок финансово-хозяйственной деятельности судов не основывается на требованиях Конституции и законов и, кроме того, содержит риски для независимости судебной ветви власти и давления на суды и судей органами исполнительной власти, а также обратился в Кабмин и Государственную аудиторскую службу Украины по поводу исключения из перечня субъектов контроля судов.

Следует заметить, что «Судебно-юридическая газета» в своем запросе к ВСП также задавала вопросы:

известны ли Высшему совету правосудия основания проведения указанного аудита, ревизий и причины их проведения Государственной аудиторской службой;

уведомляли ли ВСП о перечне судов и датах, в которые запланировано провести соответствующую ревизию их финансово-хозяйственной деятельности;

согласовывалось ли указанное решение Госаудитслужбы Кабинетом Министров Украины, Министерством финансов, Счетной палатой, другими государственными органами; направлялись ли какие-либо решения по данному вопросу в ВСП;

известно ли ВСП, были ли предварительно проведены проверки, анализ или исследования в другой форме, которые стали основанием для проведения соответствующих аудитов, ревизий деятельности судов;

была ли предварительно исполнительной властью выяснена позиция Высшего совета правосудия по вопросам целесообразности проведения ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности судов в условиях военного положения;

если так, какая позиция была предоставлена ​​Высшим советом правосудия.

В части ответа на эти вопросы, которые ставила «Судебно-юридическая газета», ВСП воздержался, указав, что такая информация «не была получена или создана в процессе выполнения конституционно определенных полномочий Высшего совета правосудия и не находится в его владении». Полный текст ответа приводим ниже.

Напомним, финансово-ревизионными проверками в судах и органах системы правосудия занимается Счетная палата. Как отметила Счетная палата в ответе на запрос «Судебно-юридической газеты», ей неизвестны основания для проведения, перечень судов и даты проведения указанных ревизий. Она не согласовывала и не обязана в соответствии со своими полномочиями согласовывать решение о проведении Госаудитслужбой указанных ревизий.

Также Счетной палате неизвестно о предварительном проведении Госаудитслужбой проверок, анализов или исследований, которые явились основанием для осуществления указанных ревизий.

Кроме того, там ответили, что Госаудитслужба не выясняла позицию Счетной палаты по поводу целесообразности проведения указанных ревизий.

Автор: Наталя Мамченко

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