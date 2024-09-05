Госаудитслужба не выясняла позицию Счетной палаты относительно целесообразности проведения ревизий судов – Счетная палата

Счетной палате неизвестны основания для проведения, перечень судов и даты проведения их ревизий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба путем проведения ревизий деятельности решила надавить за отдельные суды, вернувшись к практике Контрольно-ревизионного управления (КРУ) образца 2011 года.

Совет судей Украины 1 августа осудил такие действия Госаудитслужбы, которая в последние месяцы начала проявлять внимание к деятельности судов, а также обратился к Кабмину и Верховной Раде для реагирования на риски, которые могут повлиять на независимость судебной ветви власти.

Как добавили в ССУ, финансово-ревизионными проверками в судах и органах системы правосудия занимается Счетная палата, которая уже составляла по результатам таких проверок соответствующие отчеты. К примеру, в декабре 2023 года Счетная палата утвердила отчет по проверке бухгалтерских документов и финансовой отчетности апелляционных хозяйственных судов за 2020-2023 годы.

При этом ни одной нормой Конституции или нормой Закона «О Кабинете Министров Украины», Кабинет Министров и органы исполнительной власти (в том числе и Государственная аудиторская служба) не наделены полномочиями осуществления какого-либо контроля за деятельностью органов судебной власти.

«Статьей 98 Конституции определено, что контроль от имени Верховной Рады за поступлением средств в Государственный бюджет и их использованием осуществляет Счетная палата», - сообщили в Совете судей.

«Государственная аудиторская служба, даже не разобравшись по правовым вопросам, угрожает уголовной ответственностью» - добавили в ССУ.

В этой связи наше издание решило обратиться с запросом к Счетной палате по поводу того, уведомляла ли ее Госаудитслужба о своих намерениях стать ревизором для судов.

Итак, как отметила Счетная палата в ответе на запрос «Судебно-юридической газеты», Счетной палате неизвестны основания для проведения, перечень судов и даты проведения указанных ревизий.

Счетная палата не согласовывала и не обязана в соответствии со своими полномочиями согласовывать решение о проведении Госаудитслужбой указанных ревизий.

Также Счетная палата не знает о предварительном проведении Госаудитслужбой проверок, анализов или исследований, которые стали основанием для осуществления указанных ревизий.

Кроме того, там ответили, что Госаудитслужба не выясняла позицию Счетной палаты по поводу целесообразности проведения указанных ревизий.

Следует отметить, что данные ответы Счетная палата предоставила с учетом того, что является государственным коллегиальным органом, который от имени Верховной Рады Украины осуществляет контроль за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием.

Счетная палата не входит в систему органов исполнительной власти.

Госаудитслужба – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов, реализующий государственную политику в сфере государственного финансового контроля.

Госаудитслужба не подчинена и не подотчетна Счетной палате. Согласование мер государственного финансового контроля, осуществляемых Госаудитслужбой, не относится к полномочиям Счетной палаты.

На данный момент «Судебно-юридическая газета» ждет ответа от Правительства.

Автор: Наталья Мамченко

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