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США ввели санкции против российской пропагандистки Маргариты Симоньян и ряда медиагруп рф

20:58, 4 сентября 2024
В список санкций попали российские пропагандисткие медиагруппы «россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly.
США ввели санкции против российской пропагандистки Маргариты Симоньян и ряда медиагруп рф
Фото: kun.uz
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В среду, 4 сентября, Министерство финансов США сообщило о введении очередного пакета санкций против рф.

В санкционный список попали российские пропагандисткие медиагруппы «россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly.

Также санкции были введены против пропагандистки Маргариты Симоньян.

Всего Минфин США ввел санкции против двух организаций и 10 лиц по обвинению в враждебном влиянии на выборы президента в США.

Ранее сообщалось, что Белый дом может обвинить рф в постоянных усилиях повлиять на президентские выборы в США в 2024 году с помощью кремлевских СМИ и других онлайн-платформ.

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