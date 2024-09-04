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Администрация Джо Байдена может обвинить россия в попытках повлиять на выборы в США, — CNN

20:05, 4 сентября 2024
Белый дом может обвинить рф в постоянных усилиях повлиять на президентские выборы в США в 2024 году с помощью кремлевских СМИ и других онлайн-платформ.
Администрация Джо Байдена может обвинить россия в попытках повлиять на выборы в США, — CNN
Фото: slovoidilo.ua
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Администрация Президента США Джо Байдена планирует обвинить россия в постоянных попытках повлиять на выборы в США, пишет CNN.

В издании утверждают, что по данным сразу 6 анонимных источников, Белый дом планирует обвинить россия в постоянных усилиях повлиять на президентские выборы в США в 2024 году с помощью кремлевских СМИ и других онлайн-платформ, чтобы нацелить на американских избирателей дезинформацию.

США хотят предпринять ряд шагов, направленных на противодействие усилиям Кремля, включая публичное осуждение Белым домом этих действий, а Министерство юстиции объявит о мерах правоохранительных органов против тайной российской кампании.

Источники CNN утверждают, что российская государственная медиасеть RT является основной темой объявления США. Американские официальные лица видят российское издание как ключевую часть пропагандистских усилий Кремля.

После того, как в прошлом месяце США обвинили Иран в попытке сломать кампании Трампа и Байдена-Гаррис, планирование ответа для россии является напоминанием о том, что официальные лица США продолжают рассматривать россию как заметную угрозу внешнего влияния на выборы в ноябре.

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