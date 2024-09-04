«Должен бы уйти в отставку»: Тимофей Милованов считает, что исполнительный директор МВФ от Украины Владислав Рашкован допустил бездеятельность из-за плана МВФ вернуться с миссией в москву

Как известно, Киев 4 сентября посетила делегация МВФ, куда кроме главы миссии в Украине Гевина Грея, его заместителей, постоянного представителя МВФ в Украине, вошел также заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован. Как отмечает Bloomberg, во время визита МВФ может давить на Украину относительно необходимости девальвации гривны.
Вместе с тем, накануне визита ряд иностранных СМИ, в том числе, Reuters сообщили в некотором роде шокирующую новость о том, что миссия МВФ посетит Москву впервые с 2019 года, и в россии даже будет новый представитель. Так, новым исполнительным директором МВФ от россии может стать близкая соратница главы центробанка рф Эльвиры Набиуллиной и ее советница Ксения Юдаева.
Из-за этой новости между советником руководителя Офиса Президента Тимофеем Миловановым и Владиславом Рашкованом вспыхнула дискуссия.
Так, Тимофей Милованов указал, что «МВФ решило, что это вторжение закончилось и можно возвращаться к нормальным отношениям».
«Напомню, что это именно МВФ настаивает, вместе с Лагард в ЕЦБ, что никак нельзя конфисковывать российские активы. Для этих людей этика, права человека, мораль – это пустое слово. Деньги, финансы – на первом месте.
Но вишенки на торте – это то, что следующим представителем россии в МВФ будет российская банкирша под американскими санкциями. Для МВФ санкции США бездействуют. Какое право есть у МВФ говорит кому-то после этого. Это полное уничтожение репутации», - отметил Милованов.
В свою очередь, Владислав Рашкован начал апеллировать в нескольких сообщениях в фейсбуке к «критическому мышлению», перечислив ряд вопросов в связи с новостью о миссии МВФ в рф. Однако ответить на эти вопросы он не смог.
«Выглядит так, что Рашкован перевел тему с миссии на назначение Юдаевой и оправдывает сотрудничество МВФ с россией, а также свое бездействие по недопущению этого.
Он должен уйти в отставку с МВФ или созвать Совет директоров и требовать заблокировать решение послать миссию. А он вместо этого пишет посты на ФБ», - отметил Милованов в комментариях.
По его мнению, «Рашкован должен за этим следить, включить админрычаги как директор, и предупредить это. Меньше нужно на ФБ писать и больше следить за россией».
В свою очередь, Владислав Рашкован указал, что «новость о назначении Юдаевой в МВФ могла побуждать экспертов задать себе следующие вопросы:
«И чтобы дважды не вставать, еще 10 вопросов для развития критического мышления – сейчас о новости о миссии МВФ в РФ:
Ответы на все эти вопросы можно при желании найти в источниках информации о системе организации работы МВФ и его корпоративном управлении. Но это все не очень интересно людям», - отметил Рашкован.
Вместе с тем, на замечания читателей, что у людей просто недостаточно времени делать из каждой новости целое исследование и «было бы максимально продуктивно тренировать критическое мышление не перечнем уточняющих вопросов относительно новостей о МВФ, а сразу вашими ответами и разъяснениями на них», исполнительный директор МВФ от Украины заметил «попробуем ответить».
«Но мои вопросы не к рядовым гражданам, а к экспертам, лидерам мнений, которые быстро делают кликабельные посты о «зраде».
У меня, к примеру, нет всех ответов на эти вопросы. Поэтому я не могу на них пока публично ответить. Кроме того, вообще это функция других подразделений коммуницировать такие вещи, но попробуем» - добавил Рашкован.
На эти посты также отреагировал Тимофей Милованов.
«Я знаю, что сейчас объявлена неделя критического мышления в связи с миссией МВФ России. Но считаю, что обучение критическому мышлению следует оставить педагогам, а люди должны заниматься своим делом.
К примеру, представители Украины в МВФ должны не допускать миссии МВФ в России – это их прямая работа, а не просветлять людей в ФБ. Например, можно использовать внутренние административные механизмы для остановки этой миссии. Или заранее узнать о ней – такие вещи нужно мониторить – и слить эту информацию журналистам в западных изданиях, чтобы скандал поднялся до принятия решения. Но, конечно, когда тебя переиграла россия, можно рассказывать на соцсетях, что все это норм, и так бывает, и эта злая россия манипулирует всеми, а не ты не сделал свою работу», - считает он.
Автор: Наталья Мамченко
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