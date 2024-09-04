«Должен бы уйти в отставку»: Тимофей Милованов считает, что исполнительный директор МВФ от Украины Владислав Рашкован допустил бездеятельность из-за плана МВФ вернуться с миссией в москву

Тимофей Милованов считает, что Владислав Рашкован «должен уйти в отставку с МВФ или созвать Совет директоров и требовать заблокировать решение послать миссию в РФ, а он вместо этого пишет посты на ФБ».

Как известно, Киев 4 сентября посетила делегация МВФ, куда кроме главы миссии в Украине Гевина Грея, его заместителей, постоянного представителя МВФ в Украине, вошел также заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован. Как отмечает Bloomberg, во время визита МВФ может давить на Украину относительно необходимости девальвации гривны.

Вместе с тем, накануне визита ряд иностранных СМИ, в том числе, Reuters сообщили в некотором роде шокирующую новость о том, что миссия МВФ посетит Москву впервые с 2019 года, и в россии даже будет новый представитель. Так, новым исполнительным директором МВФ от россии может стать близкая соратница главы центробанка рф Эльвиры Набиуллиной и ее советница Ксения Юдаева.

Из-за этой новости между советником руководителя Офиса Президента Тимофеем Миловановым и Владиславом Рашкованом вспыхнула дискуссия.

Так, Тимофей Милованов указал, что «МВФ решило, что это вторжение закончилось и можно возвращаться к нормальным отношениям».

«Напомню, что это именно МВФ настаивает, вместе с Лагард в ЕЦБ, что никак нельзя конфисковывать российские активы. Для этих людей этика, права человека, мораль – это пустое слово. Деньги, финансы – на первом месте.

Но вишенки на торте – это то, что следующим представителем россии в МВФ будет российская банкирша под американскими санкциями. Для МВФ санкции США бездействуют. Какое право есть у МВФ говорит кому-то после этого. Это полное уничтожение репутации», - отметил Милованов.

В свою очередь, Владислав Рашкован начал апеллировать в нескольких сообщениях в фейсбуке к «критическому мышлению», перечислив ряд вопросов в связи с новостью о миссии МВФ в рф. Однако ответить на эти вопросы он не смог.

«Выглядит так, что Рашкован перевел тему с миссии на назначение Юдаевой и оправдывает сотрудничество МВФ с россией, а также свое бездействие по недопущению этого.

Он должен уйти в отставку с МВФ или созвать Совет директоров и требовать заблокировать решение послать миссию. А он вместо этого пишет посты на ФБ», - отметил Милованов в комментариях.

По его мнению, «Рашкован должен за этим следить, включить админрычаги как директор, и предупредить это. Меньше нужно на ФБ писать и больше следить за россией».

В свою очередь, Владислав Рашкован указал, что «новость о назначении Юдаевой в МВФ могла побуждать экспертов задать себе следующие вопросы:

кто назначает исполнительного директора в МВФ от страны? МВФ или страна? может ли МВФ остановить решение страны? знал ли МВФ об этом назначении до этой новости, стала ли она для него сюрпризом? что думает МВФ на этот счет? есть комментарий от МВФ?...»

«И чтобы дважды не вставать, еще 10 вопросов для развития критического мышления – сейчас о новости о миссии МВФ в РФ:

Какие миссии МВФ вообще существуют? И какую потенциальную миссию организует МВФ в России? Когда была последняя такая миссия? И почему ее не организовывали в последние годы? Обязан ли МВФ согласно своему уставу (Articles of Association) организовывать такие миссии в страны-члены МВФ? Существуют ли какие-либо причины, по которым фонд может не проводить миссии в странах? Если да, то подпадает ли под эти причины РФ? Какие встречные обязательства у страны-члена МВФ в отношении таких миссий? Что происходит, если страна не выполняет эти обязательства? Кто в МВФ принимает решение по организации миссий в страны? Участвует ли в этом Совет директоров МВФ? И когда Совет директоров узнает о таких миссиях обычно? От кого вышла сейчас новость об организации миссии МВФ в России? Анонсировал ли что-то именно МВФ? Если такая миссия будет организована, значит ли это миссия поедет в Москву? Откуда вы об этом узнали сейчас – от МВФ? Если бы такая миссия была организована, кто мог бы побудить организовать такую ​​миссию менеджмент МВФ? Зачем? И последнее – каков может быть результат такой миссии для РФ?

Ответы на все эти вопросы можно при желании найти в источниках информации о системе организации работы МВФ и его корпоративном управлении. Но это все не очень интересно людям», - отметил Рашкован.

Вместе с тем, на замечания читателей, что у людей просто недостаточно времени делать из каждой новости целое исследование и «было бы максимально продуктивно тренировать критическое мышление не перечнем уточняющих вопросов относительно новостей о МВФ, а сразу вашими ответами и разъяснениями на них», исполнительный директор МВФ от Украины заметил «попробуем ответить».

«Но мои вопросы не к рядовым гражданам, а к экспертам, лидерам мнений, которые быстро делают кликабельные посты о «зраде».

У меня, к примеру, нет всех ответов на эти вопросы. Поэтому я не могу на них пока публично ответить. Кроме того, вообще это функция других подразделений коммуницировать такие вещи, но попробуем» - добавил Рашкован.

На эти посты также отреагировал Тимофей Милованов.

«Я знаю, что сейчас объявлена ​​неделя критического мышления в связи с миссией МВФ России. Но считаю, что обучение критическому мышлению следует оставить педагогам, а люди должны заниматься своим делом.

К примеру, представители Украины в МВФ должны не допускать миссии МВФ в России – это их прямая работа, а не просветлять людей в ФБ. Например, можно использовать внутренние административные механизмы для остановки этой миссии. Или заранее узнать о ней – такие вещи нужно мониторить – и слить эту информацию журналистам в западных изданиях, чтобы скандал поднялся до принятия решения. Но, конечно, когда тебя переиграла россия, можно рассказывать на соцсетях, что все это норм, и так бывает, и эта злая россия манипулирует всеми, а не ты не сделал свою работу», - считает он.

Автор: Наталья Мамченко

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