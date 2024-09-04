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Требовал «дань» за невмешательство в деятельность предпринимателей: задержали должностное лицо Госпродпотребслужбы

21:35, 4 сентября 2024
За непривлечение к ответственности и вымышленные нарушения предприниматели должны были предоставлять должностному лицу взятки.
Требовал «дань» за невмешательство в деятельность предпринимателей: задержали должностное лицо Госпродпотребслужбы
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что исполняющий обязанности начальника районного управления Госпродпотребслужбы Полтавской области наладил преступную схему вымогательства неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования.

С целью получения средств фальсифицировались заявления и обращения граждан о якобы нарушении соблюдения безопасности пищевых продуктов и санитарных требований со стороны предпринимателей. В дальнейшем работники районного управления организовывали внеплановые проверки предпринимательской деятельности. За непривлечение к ответственности и вымышленные нарушения предприниматели должны были давать взятки.

«Так, у одного представителя бизнеса потребовали 60 000 грн. Кроме того, в дальнейшем он должен был ежемесячно заносить 10 000 гривен за невмешательство в его предпринимательскую деятельность», - сообщили в ведомстве.

3 сентября полицейские разоблачили и задержали и.о. начальника районного управления Госпродпотребслужбы на получении неправомерной выгоды. Со служебного авто должностного лица следователи изъяли 60 000 гривен.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие следственные действия по установлению полного круга лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.

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