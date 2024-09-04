Требовал «дань» за невмешательство в деятельность предпринимателей: задержали должностное лицо Госпродпотребслужбы

За непривлечение к ответственности и вымышленные нарушения предприниматели должны были предоставлять должностному лицу взятки.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что исполняющий обязанности начальника районного управления Госпродпотребслужбы Полтавской области наладил преступную схему вымогательства неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования.

С целью получения средств фальсифицировались заявления и обращения граждан о якобы нарушении соблюдения безопасности пищевых продуктов и санитарных требований со стороны предпринимателей. В дальнейшем работники районного управления организовывали внеплановые проверки предпринимательской деятельности. За непривлечение к ответственности и вымышленные нарушения предприниматели должны были давать взятки.

«Так, у одного представителя бизнеса потребовали 60 000 грн. Кроме того, в дальнейшем он должен был ежемесячно заносить 10 000 гривен за невмешательство в его предпринимательскую деятельность», - сообщили в ведомстве.

3 сентября полицейские разоблачили и задержали и.о. начальника районного управления Госпродпотребслужбы на получении неправомерной выгоды. Со служебного авто должностного лица следователи изъяли 60 000 гривен.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие следственные действия по установлению полного круга лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.

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