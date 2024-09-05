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Предоставление коммунального имущества в аренду: есть ли объект обложения НДС

07:00, 5 сентября 2024
В случае несоблюдения любого из указанных условий операция по оплате арендной платы за предоставленное в аренду коммунальное имущество подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке по основной ставке.
Предоставление коммунального имущества в аренду: есть ли объект обложения НДС
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ГНС в Днепропетровской области объясняет, что к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин относятся поступления от арендной платы за пользование имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в коммунальной собственности, учредителем которых сельские, поселковые, городские советы.

Порядок распределения арендной платы для находящихся в коммунальной собственности объектов между соответствующим бюджетом, арендодателем и балансодержателем определяется представительным органом местного самоуправления.

Объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины.

Тобто не є об’єктом оподаткування операції з оплати орендної плати за надане в оренду комунальне майно у разі дотримання таких умов:

  • в оренду надається єдиний майновий комплекс комунального підприємства (його структурного підрозділу);
  • орендодавцем за договором виступає орган місцевого самоврядування;
  • орендні платежі в повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету.

У разі недотримання будь-якої із зазначених умов операція з оплати орендної плати за надане в оренду комунальне майно підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Відповідно до п. 201.1 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Таким чином, послуги з надання орендодавцем комунального майна в оренду є об’єктом оподаткування ПДВ, незалежно від того, чи розподіляє орендар суму орендної плати, чи перераховує її на рахунок орендодавця в повному обсязі (крім операцій, визначених пп. 196.1.15 ПКУ).

Тому на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ комунальне підприємство – орендодавець (незалежно від того, чи розподіляє орендар суму орендної плати, чи перераховує її на рахунок орендодавця в повному обсязі) складає податкову накладну на всю суму орендної плати, передбачену договором оренди.

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