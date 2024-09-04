Практика судов
  1. В Украине

В Киеве возле Русановки под поезд попал курьер, электричка задерживается

19:10, 4 сентября 2024
Из-за инцидента поезд Дарница – Святошин, который едет через Почайну, существенно задерживается.
В Киеве возле Русановки под поезд попал курьер, электричка задерживается
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 4 сентября, в Киеве возле станции «Русановка» человек попал под поезд. Об этом сообщили в Kyiv City Express.

«Возле станции «Русановка» под поезд попал курьер одной из служб доставки, выйдя на путь через грузовой поезд», - говорится в сообщении.

Из-за инцидента поезд №7435 (Дарница - Святошино через Почайную) существенно задерживается, поскольку на месте инцидента ожидают «скорую» и полицию.

Напомним, ранее в Киеве на станции метро «Университет» пассажир попал под поезд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести

Минобороны подало законопроект о денежном довольствии пропавших без вести военнослужащих, но он не содержит ответов на ряд вопросов.

Украина готовится к давлению МВФ относительно девальвации валюты и снижению курса гривны – Bloomberg

МВФ собирается на встречу с чиновниками в Киеве и будет давить, чтобы Украина провела девальвацию гривны и повысила налоги.

«Я уже давно хотел уволиться, но отставка все же стала для меня неожиданностью, я даже отчет оформить не успел» — Денис Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал народным депутатам о победе над рейдерством и о том, что делать с Минюстом дальше

Кабмин утвердил состав комиссии с международными экспертами, которые проведут аудит НАБУ

Вывод международных аудиторов НАБУ обнародуют на сайте правительства и заслушают в парламенте.

Изменения в Кодекс судейской этики: цензура для судей, контроль над поведением в соцсетях и разрешение на использование искусственного интеллекта

Работа по обновлению Кодекса судейской этики завершена, теперь изменения в Кодексе должен утвердить Съезд судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва