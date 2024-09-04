В Киеве возле Русановки под поезд попал курьер, электричка задерживается

Из-за инцидента поезд Дарница – Святошин, который едет через Почайну, существенно задерживается.

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В среду, 4 сентября, в Киеве возле станции «Русановка» человек попал под поезд. Об этом сообщили в Kyiv City Express.

«Возле станции «Русановка» под поезд попал курьер одной из служб доставки, выйдя на путь через грузовой поезд», - говорится в сообщении.

Из-за инцидента поезд №7435 (Дарница - Святошино через Почайную) существенно задерживается, поскольку на месте инцидента ожидают «скорую» и полицию.

Напомним, ранее в Киеве на станции метро «Университет» пассажир попал под поезд.

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