У Києві біля Русанівки під потяг потрапив кур’єр, електричка затримується

Через інцидент потяг Дарниця – Святошин, який їде через Почайну, суттєво затримується.

У середу, 4 вересня, у Києві біля станції «Русанівка» людина потрапила під потяг. Про це повідомили у Kyiv City Express.

«Біля станції «Русанівка» під потяг потрапив кур'єр однієї зі служб доставки, вийшовши на шлях через вантажний потяг», - сказано в повідомленні.

Через інцидент потяг №7435 (Дарниця - Святошин через Почайну) суттєво затримується, оскільки на місці інциденту очікують «швидку» і поліцію.

Нагадаємо, раніше у Києві на станції метро «Університет» пасажир потрапив під потяг.

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