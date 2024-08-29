У Києві на станції метро «Університет» пасажир потрапив під потяг

Станції «Театральна» та «Університет» наразі тимчасово зачинені для входу пасажирів.

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У четвер, 29 серпня, у столиці на станції метро «Університет» пасажир потрапив на колії. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Рух поїздів «червоною» лінією метро здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Вокзальна», «Хрещатик» – «Лісова»

«Станції «Театральна» та «Університет» тимчасово зачинені для входу пасажирів.

На станції «Університет» пасажир потрапив на колії», - заявили у КМДА.

Наразі на місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці зʼясовують обставини події.

ОНОВЛЕНО 20:18

Згодом у КМДА додали, що рух поїздів «червоною» лінією метро відновлено у звичайному режимі, а пасажир живий.

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