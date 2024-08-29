В Киеве на станции метро «Университет» пассажир попал под поезд

Станции «Театральная» и «Университет» временно закрыты для входа пассажиров.

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В четверг, 29 августа, в столице на станции метро «Университет» пассажир попал на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Движение поездов по «красной» линии метро осуществляется между станциями «Академгородок» – «Вокзальная», «Крещатик» – «Лесная»

«Станции Театральная и Университет временно закрыты для входа пассажиров.

На станции «Университет» пассажир попал на рельсы», - заявили в КГГА.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

ОБНОВЛЕНО 20:18

Позже в КГГА добавили, что движение поездов по «красной» линии метро возобновлено в обычном режиме, а пассажир жив.

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