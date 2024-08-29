В Киеве на станции метро «Университет» пассажир попал под поезд

В четверг, 29 августа, в столице на станции метро «Университет» пассажир попал на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Движение поездов по «красной» линии метро осуществляется между станциями «Академгородок» – «Вокзальная», «Крещатик» – «Лесная»
«Станции Театральная и Университет временно закрыты для входа пассажиров.
На станции «Университет» пассажир попал на рельсы», - заявили в КГГА.
В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
ОБНОВЛЕНО 20:18
Позже в КГГА добавили, что движение поездов по «красной» линии метро возобновлено в обычном режиме, а пассажир жив.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.