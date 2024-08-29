Практика судов
  1. В Украине

Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

21:54, 29 августа 2024
Для сбежавшего из Украины нардепа Артема Дмитрука суд заочно назначил содержание под стражей.
Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука
Фото: centernews.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 29 августа, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей, передает «Суспільне».

Мера пресечения будет применена после возвращения Дмитрука в Украину, он объявлен ​​в международный розыск.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил суд избрать для подозреваемого Дмитрука именно содержание под стражей, поскольку «ни одна другая мера пресечения не сможет предотвратить риски».

«Риск укрывательства, что в принципе уже делает Дмитрук. Риск влияния на свидетелей, а также потерпевших, поскольку у Дмитрука есть такие возможности, даже находясь за границей», – сказал прокурор в зале суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом во время панельной дискуссии форума «Украина 2024. Независимость» заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что по результатам расследования будут приниматься соответствующие решения, в том числе и в Верховной Раде.

Как утверждают в медиаАртем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой, а затем смог сесть на самолет в Рим.

Напомним, что в Верховной Раде выступили с заявлением относительно народного депутата Украины Артема Дмитрука. Там отметили, что нардеп не направлялся в командировку за границу.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
От повышения налогов правительство надеется получить в 2024 году 30 млрд грн при потребности на оборону 500 млрд грн

От повышения ставки военного сбора с 1,5% до 5% Кабмин планирует получить около 27 млрд дополнительных поступлений в бюджет в 2024 году.

Судья отказалась признать право адвоката-военнослужащего на представительство интересов в суде и получила дисциплинарное дело

Судья Приморского райсуда Одессы пришла к выводу, что статус военнослужащего несовместим с деятельностью адвоката.

Физических и юридических лиц обяжут заморозить средства лиц, к которым применены международные санкции

На всех граждан, физических и юридических лиц в Украине будут распространены обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, в отношении которых применены международные санкции.

Закон не требует, чтобы смотритель для получения отсрочки стоял на учете в управлении соцзащиты как лицо, осуществляющее уход не на профессиональной основе — постановление апелляционного админсуда

Апелляционный админсуд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление об отсрочке мужчине, ухаживавшему за больной матерью, и указал, что требование ТЦК стоять на учете в управлении соцзащиты не соответствует закону.

Военный сбор вырастет до 5% — Комитет согласовал финальную версию законопроекта о повышении налогов

Финальная версия законопроект предусматривает установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва