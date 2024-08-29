Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

Для сбежавшего из Украины нардепа Артема Дмитрука суд заочно назначил содержание под стражей.

Фото: centernews.com.ua

В четверг, 29 августа, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей, передает «Суспільне».

Мера пресечения будет применена после возвращения Дмитрука в Украину, он объявлен ​​в международный розыск.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил суд избрать для подозреваемого Дмитрука именно содержание под стражей, поскольку «ни одна другая мера пресечения не сможет предотвратить риски».

«Риск укрывательства, что в принципе уже делает Дмитрук. Риск влияния на свидетелей, а также потерпевших, поскольку у Дмитрука есть такие возможности, даже находясь за границей», – сказал прокурор в зале суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом во время панельной дискуссии форума «Украина 2024. Независимость» заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что по результатам расследования будут приниматься соответствующие решения, в том числе и в Верховной Раде.

Как утверждают в медиа, Артем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой, а затем смог сесть на самолет в Рим.

Напомним, что в Верховной Раде выступили с заявлением относительно народного депутата Украины Артема Дмитрука. Там отметили, что нардеп не направлялся в командировку за границу.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук.

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