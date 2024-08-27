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Нардеп Артем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой – СМИ

08:42, 27 августа 2024
По информации СМИ, нардеп Артем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой.
Нардеп Артем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой – СМИ
Автор фото: Артем Дмитрук
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Народный депутат Артем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой, а затем смог сесть на самолет в Рим, утверждает «Украинская правда».

В СМИ показали видео, как нардеп находится в аэропорту Молдовы.

По данным медиа, тогда молдавские правоохранители получили запрос от Украины с просьбой задержать депутата. Однако из-за того, что кроме запроса не было никаких оснований для задержания, таких как решение суда или подозрение в совершении преступления, — его так и не задержали и он смог покинуть Молдову.

В Государственном бюро расследований сообщили, что работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому было сообщено о подозрении в нападениях на граждан.

Там отметили, что в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, в которую также привлечены работники Центрального аппарата Бюро.

Продолжаются безотлагательные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

Как отмечают в ГБР, уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы.

В настоящее время решается вопрос об сообщении о подозрениях.

Производство возбуждено по статье 332 УК (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).

Напомним, в Верховной Раде выступили с заявлением относительно народного депутата Украины Артема Дмитрука. Там отметили, что нардеп не направлялся в командировку за границу.

«Информируем, что народный депутат Украины А. Дмитрук в командировку за границу не направлялся», - заявили там.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», спикер Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, отвечая на вопрос о достоверности данных о том, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу, заявила, что было открыто уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы нардепом.

«В свою очередь, пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы понять обстоятельства и детали этой ситуации», - проинформировал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что ведомство сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства.

«Информацию о третьих лицах о пересечении границы или о задержаниях мы не имеем права разглашать в соответствии с действующим законодательством», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что дальнейшие обстоятельства и детали дела смогут сообщить следователи ГБР.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 августа состоится совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины.

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